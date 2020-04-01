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Чего не стоит надевать весной 2020 года: советы Андре Тана

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Андре Тан назвал вещи, которые не стоит надевать весной 2020 / Instagram / @atan.ua

Карантин не будет длиться всегда, поэтому украинский дизайнер Андре Тан решил поделиться с модницами советами, чего не стоит надевать весной 2020 года.

Каждый сезон знаменитые дизайнеры предлагают красавицам новые коллекции одежды, которые помогут всегда выглядеть великолепно. Карантин, конечно, повлиял на шопинг, ведь все бутики в Украине еще до 24 апреля будут закрытыми. Однако это не повод забывать о фешн-тенденциях.

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Именно поэтому Андре Тан решил напомнить своим поклонницам, от каких вещей стоит избавиться в новом сезоне, чтобы после завершения карантина поражать стильными образами.

Андре Тан назвал вещи, которые не стоит носить весной 2020

Нет слишком милым платьям. Бантики, кружева, бусинки – все это лучше оставить маленьким девочкам. Выбираем не менее женственные, но элегантные фасоны.


Андре Тан посоветовал отказаться от платьев с бантиками / Instagram / @atan.ua

Яркий костюм на весну? Отлично! Но только не с подстреленным жакетом. Если вы хотите иметь образ деловой леди, обратите внимание на удлиненные пиджаки наполовину приталенного кроя.


Выбирайте правильный костюм на весну / Instagram / @atan.ua

Осторожно с цветочными принтами. Перейдете тонкую грань – и перед вами не трендовое платье, а нечто, что напоминает скатерть.


Советы Андре Тана по выбору одежды / Instagram / @atan.ua

Плащ с пышной юбкой остался где-то в прошлом. Из верхней одежды этой весной выбирайте тренч всех оттенков бежевого (коричневого).

Стильный образ на весну 2020 / Instagram / @atan.ua

Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины Новости LifeStyle LifeStyle Мода Советы Стиль и мода
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