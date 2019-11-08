"Человек-невидимка": появился украинский трейлер фантастического хоррора с Элизабет Мосс

Элизабет Мосс, которая известна по драматическому сериалу "Рассказ служанки", сыграет главную роль в фильме ужасов "Человек-невидимка". Украинский трейлер и свежие кадры римейка картины 1933 года уже появились в сети.

Фильм "Человек-невидимка" (The Invisible Man) 2020 года основан на одноименном романе Герберта Уэллса, который он написал в 1897 году. Первая экранизация научно-фантастического произведения вышла в 1933 году.

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Почти через 90 лет роман английского писателя увидит вторую экранизацию. В новой ленте "Человек-невидимка" главную роль исполнит лауреат Эмми и Золотого глобуса Элизабет Мосс, которая известна своими ролями в телепрограмме "Западное крыло" и "Рассказ служанки".



Элизабет Мосс в фильме "Человек-невидимка" / Entertainment Weekly

В экранизации 2020 года Сесилия наконец освобождается от жестоких издевательств и насилия после того, как ее муж, успешный бизнесмен, загадочно умер. Однако после его смерти ее жизнь не становится спокойнее. Оказывается, это только начало. Молодую вдову начинает преследовать невидимая безжалостная сущность. Теперь она понимает, что смерть ее мужа – это не более, чем часть его плана и высокотехнологичного проекта, из-за которого она страдает.

Человека-невидимку в фильме 2020 года сыграет Оливер Джексон-Коэн, роль режиссера и сценариста исполнил Ли Уоннелл, сыгравший в хорроре "Пила".

Премьера фильма "Человек-невидимка" в Украине запланирована на 27 февраля 2020 года.

Смотреть трейлер к фильму "Человек-невидимка" на украинском: видео