"Человек-паук: Вдали от дома": в сети появился первый тизер фильма Marvel

Фанаты киновселенной Marvel дождались первого видеотизера фэнтезийного фильма "Человек-паук: Вдали от дома" (Spider-Man: Far from Home). Главную роль в ленте вновь исполнит Том Холланд, а мировую премьеру фильма стоит ожидать 5 июля 2019 года.

Новый видеоролик появился на YouTube-канале студии Sony Pictures Entertainment 15 января. Лишь за несколько часов его просмотрели более полумиллиона раз.

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Смотрите тизер фильма "Человек-паук: Вдали от дома" онлайн:

Кинолента "Человек-паук: Вдали от дома" стала сиквелом ко всем известному фильму о супергерое 2017-го года. Согласно новому сюжету, Питер Паркер отправляется на летние каникулы в Европу и встречает Мистерия. С ним он объединяет свои силы, чтобы предотвратить стихийные бедствия и разрушение по всему миру.

Режиссером нового "Человека-паука" стал Джон Уоттс, который был автором первой ленты о парне со сверхспособностями. В фильме также можно будет увидеть таких актеров, как Джейк Джилленхол, Майкл Китон, Сэмюэл Л. Джексон и других.