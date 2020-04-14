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Чем Надя Дорофеева занимается на карантине: откровенный ответ певицы

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Надя Дорофеева рассказала о карантинных буднях / Instagram / @nadyadorofeeva

Популярная певица Надя Дорофеева, как и все украинцы, с 12 марта находится на карантине. Артистка призналась, что месяц не покидала свой дом и нашла в таких условиях немало преимуществ.

Надя Дорофеева призналась, что привыкла к самоизоляции и не испытывает дискомфорта дома. Певица сделала режим обычных рабочих будней, поэтому сочетает дела с отдыхом и полезным хобби. В частности, Надя Дорофеева занимается спортом и активно изучает английский.

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"Месяц карантина. Я ни разу не выходила из дома. И знаете что – я привыкла. У меня полное ощущение рабочих дней, только с разницей в том, что теперь все режимно, а в воскресенье – выходной, раньше выходных у меня не было. Теперь моя работа выглядит иначе: 3 раза в неделю спорт, 3 раза в неделю английский и много различных съемок в домашних условиях!" – поделилась Надя Дорофеева.

Кроме этого, артистка выполняет обычные бытовые дела – готовит еду, моет посуду, от чего не в восторге, и убирает. Не забывает Надя Дорофеева и о творчестве: артистка пишет песни и наполняет блоги для поклонников.

"А еще творчество – попеть, пописать, вдохновиться, инстаграм, тик-ток, фейсбук, снять влоги на ютуб-канал, прямые эфиры там разные, рабочие звонки в Zoom. Звонок с друзьями и мамой. И еще сериалы, фильм один, другой. Вот и вечер, и ты как бы ничего не сделал", – добавила она.

К откровенному сообщению Надя Дорофеева добавила фото, сделанное во дворе у бассейна. Певица отметила, что отдыхать хорошо, но это немного утомительно. Поэтому, как и весь мир, она ожидает окончания карантина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

 

Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины LifeStyle Карантин в Украине 2020 Надя Дорофеева
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