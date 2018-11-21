Чем поражает экспозиция Zaha Hadid Gallery, которая открылась в Нью-Йорке

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Временная экспозиция Zaha Hadid Gallery открылась в Нью-Йорке
Временная экспозиция Zaha Hadid Gallery открылась в Нью-Йорке / dezeen.com

В Нью-Йорке открылась временная выставка Zaha Hadid Gallery, в которой представлены архивы проектов знаменитой архитекторкы и ее бюро.

Основой экспозиции стали исследования бюро Zaha Hadid Architects. В них проработаны архивы проектов великого архитектора в течение последних 40 лет.

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Временную выставку разместили в небольшом пространстве на площади всего 186 квадратных метров в комплексе 520 West 28th Street, который в прошлом году открыли по проекту Zaha Hadid Architects, пишет Dezeen.

Заха Хадід виставка Нью-Йорк
Выставка робот Захи Хадид проходит в Нью-Йорке

роботи Заха Хадід макети виставка
Макеты робот бюро Zaha Hadid представлены на выставке в Нью-Йорке

На выставке представлены точные копии зданий, спроектированных архитектором и ее командой, а дополняют работы швейцарского фотографа Элен Бине, которая работала с Хадид более 20 лет.

Заха Хадід виставка Нью-Йорк фото
На виставке Zaha Hadid Gallery также представлены фотографии Элен Бине

Центральное место в выставке занимает модель здания 520 West 28th Street, также известной как Zaha Hadid Building, на двух нижних этажах которой и расположена экспозиция.

виставка Заха Хадід Нью-Йорк
Макет здания 520 West 28th Street, в которой расположена экспозиция

На ней можно увидеть предметы интерьера от бюро Захи Хадид. В частности, разноцветный ковер Striation с Коллекции RE/Form, на дизайн которого вдохновили архитектурные проекты Хадид.

Можно посидеть в кресле из мрамора и углеродного волокна, которое является интерпретацией культовой модели кресла CH07 датского дизайнера Ханса Вегнера.

килим стілець виставка Заха Хадід
Ковер и кресло от Zaha Hadid Design на выставке в Нью-Йорке

Экспозиция доступна до конца декабря по адресу 514 West 28th Street, New York.

Кем была Заха Хадид: смотрите видео

Ранее стало известно, что архитекторы из бюро Захи Хадид будут проектировать метро в Днепре.

Теги: LifeStyle Новости недвижимости Путешествия Новости США Нью-Йорк дизайн Архитектура Новости недвижимости мира
Источник: Lifestyle
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