Чем поражает экспозиция Zaha Hadid Gallery, которая открылась в Нью-Йорке
В Нью-Йорке открылась временная выставка Zaha Hadid Gallery, в которой представлены архивы проектов знаменитой архитекторкы и ее бюро.
Основой экспозиции стали исследования бюро Zaha Hadid Architects. В них проработаны архивы проектов великого архитектора в течение последних 40 лет.
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Временную выставку разместили в небольшом пространстве на площади всего 186 квадратных метров в комплексе 520 West 28th Street, который в прошлом году открыли по проекту Zaha Hadid Architects, пишет Dezeen.
Выставка робот Захи Хадид проходит в Нью-Йорке
Макеты робот бюро Zaha Hadid представлены на выставке в Нью-Йорке
На выставке представлены точные копии зданий, спроектированных архитектором и ее командой, а дополняют работы швейцарского фотографа Элен Бине, которая работала с Хадид более 20 лет.
На виставке Zaha Hadid Gallery также представлены фотографии Элен Бине
Центральное место в выставке занимает модель здания 520 West 28th Street, также известной как Zaha Hadid Building, на двух нижних этажах которой и расположена экспозиция.
Макет здания 520 West 28th Street, в которой расположена экспозиция
На ней можно увидеть предметы интерьера от бюро Захи Хадид. В частности, разноцветный ковер Striation с Коллекции RE/Form, на дизайн которого вдохновили архитектурные проекты Хадид.
Можно посидеть в кресле из мрамора и углеродного волокна, которое является интерпретацией культовой модели кресла CH07 датского дизайнера Ханса Вегнера.
Ковер и кресло от Zaha Hadid Design на выставке в Нью-Йорке
Экспозиция доступна до конца декабря по адресу 514 West 28th Street, New York.
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