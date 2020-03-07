Чем удивляют своих жен на 8 марта Сергей Бабкин, Монатик, Павел Зибров и Дзидзьо

8 марта – это день, которого ждут все женщины. Подарки, приятные слова, романтические поступки – таким его представляет большинство девушек. Однако мужчины видят его совсем по-другому. Для них 8 марта – это настоящее испытание. Звездные мужчины Бабкин, Монатик, Зибров и Дзидзьо рассказали, как поздравляют своих любимых с этим замечательным днем.

Некоторые артисты признаются, что никогда не угадывали с подарком для жены. Но есть и те, кто оказался настоящим романтиком. В программе "Утро с Украиной" на телеканале "Украина" знаменитые мужчины рассказали каким 8 марта является для них и как удивляют жен в этот праздник.

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Известный украинский певец Павел Зибров признался, что никогда не угадывал с подарком любимой Марине. Однако женщина сама исправила эту ситуацию.

Когда ей было тридцать лет, я подарил духи для женщин за шестьдесят. В те времена их было очень трудно найти, поэтому Марина сказала: "Павлуша, подари лучше американского дядю, который нарисован на зеленой бумажке, а я сама себе что-то выберу",

– рассказал артист.

Народный любимец Дзидзьо также попал впросак на 8 марта. Исполнитель как раз поехал в Польшу и пообещал привезти презент.

Это была не очень хорошая идея. Я ничего не купил, потому что были выходные, но сказал, что купил. В понедельник утром я вернулся и перед тем, как идти в гости, зашел в магазин и приобрел подарок. Тогда оторвал этикетку и сказал, что он из Польши. Свитер тот человек носит до сих пор,

– поделился Дзидзьо.

Одним из самых романтичных мужчин в украинском шоу-бизнесе является Сергей Бабкин. Артист считает, что лучший подарок – это нежный поступок для любимой.

Я приезжаю домой и разбрасываю там много лепестков роз. Снежана просыпается, когда вокруг уже красота,

– признался Сергей.

Монатик посоветовал делать сюрпризы не только по случаю какой-то конкретной даты.

8 марта – это традиция в нашей семье. Но я больше люблю делать неожиданные подарки,

– рассказал певец.