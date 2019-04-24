Чем уникален Белый храм в Таиланде: красота, которая очаровывает

Буддистский храм Ван Ронг Кхун в Чианграе (Таиланд), который чаще называют Белым храмом, поражает своим великолепием и фантазийностью. Сооружение полностью выполнено в белом цвете и украшено тысячами кусков стекла с зеркальными поверхностями.

Строительство храма продолжается с 1997 года и до сегодня. В 2014 году его повредило землетрясение, однако сооружение смогли восстановить в первоначальном виде. Всего планируют построить девять зданий в одном комплексе.

Читайте также: Искусство бесконечных линий: 9 сооружений Хундертвассера, которые крайне необходимо увидеть



Буддистский храм Ван Ронг Кхун называют Белым храмом

По замыслу таиландского художника Чалермчаю Коситпипат, которого называют тайским Сальвадором Дали, белый цвет храма символизирует чистоту Будды, а непосредственно здание – символ нирваны, которая доступна только через страдания. Именно поэтому под мостом установлены скульптуры мучеников.



Строительство Белого храма продолжается до сегодня

Коситпипат – художник. Он 20 лет продавал свои картины, чтобы отложить полученные деньги на строительство величественного Ван Ронг Кхуна. В нем монахи не проживают, однако строительство было одобрено буддийской Санггой Таиланда.



Белый цвет храма символизирует чистоту Будды

Чтобы на территории комплекса добраться до символического "Рая", нужно пройти через врата "Ада" по тропе страданий и сомнений, где с двух сторон тропы тянутся руки грешников.



У входа в храм установлены скульптуры мучеников, ведь именно через страдания можно достичь нирваны

Больше о других удивительных архитектурных сооружениях читайте здесь.