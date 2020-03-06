Чем увлекаются дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон: признание герцогини

Принц Уильям и Кейт Миддлтон провели анонсированную поездку в Ирландию. Там герцоги Кембриджские приняли участие в нескольких светских мероприятиях, во время которых рассказали о новых предпочтениях принца Джорджа и принцессы Шарлотты.

5 березня королівське подружжя побувало в Дубліні. Саме в цей день герцоги Кембриджські неодноразово згадували своїх старших дітей. Як повідомляє People, принц Вільям і Кейт Міддлтон залюбки ділились з ірландцями розповідями про виховання нащадків та їхні нові захоплення. На відверті розмови їх надихали заходи, в яких брали участь герцоги Кембриджські.

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Так, у місті Голуей знамениту пару зустріли музиканти, які зіграли ритмічні композиції в пабі. Дивлячись імпровізований перформанс принц Вільям і Кейт Міддлтон зізнались, що їхній син – принц Джордж – також вчиться грати на гітарі. Герцоги Кембриджські зізнались, що дітям сподобалось би в Ірландії, тому пошкодували, що не взяли їх із собою в мандрівку.

Шкода, що ми не взяли з собою Джорджа і Шарлотту, їм би це точно сподобалося. Джордж теж вчиться грати на гітарі,

– розповіла Кейт, запитавши у музикантів, з якого віку вони починали навчання.

Водночас 4-річна Шарлотта успадкувала від прабабусі любов до коней. Раніше Кейт Міддлтон розповідала, що її донька вчиться верховій їзді. Також дівчинка, як і принц Джорджа, навчається у приватній школі Thomas's Battersea, що у Лондоні, де займається балетом і спортом.

"Шарлотта займається гімнастикою: робить колесо, стійки на руках. Це так добре для розвитку базових навичок рівноваги і координації", – зізналась Кейт Міддлтон під час візиту до Гаельської атлетичної асоціації.

Герцоги Кембриджські не приховують: їхні діти ростуть бе королівських примх та будь-яких потурань. Водночас зіркові батьки намагаються привчати їх займатись спортом та вести активний спосіб життя. Тому принц Вільям і Кейт Міддлтон часто гуляють з нащадками у парку та грають з ними, зокрема, у футбол. Відвідує подружжя і популярні атракції, серед яких – феєричне шоу Cirque du Soleil. Фото, звісно, герцоги Кембриджські не публікують в мережі, однак зізнаються, що від циркового перформансу Шарлотта і Джордж були в захваті.

"Гнучкість допоможе зберегти здоров'я в майбутньому. Нещодавно ми ходили з дітьми на уявлення Cirque du Soleil. Це було приголомшливо", – розповів принц Вільям.