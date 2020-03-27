Чем заняться на карантине: пример певицы Alyosha

Украинская певица Alyosha также решила дать совет поклонникам как не терять оптимизма во время карантина. Она рассказала список дел, которые выполняет со своим мужем Тарасом Тополей и их сыновьями.

Как известно, карантин в Украине продлили до 24 апреля, поэтому немало супружеских пар, которые оказались на самоизоляции в квартире, несколько запаниковали. На помощь им приходят психологи и артисты, которые советуют, чем можно заниматься в свободное время. Так, на собственном примере дала советы певица Alyosha.

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Что делать во время карантина: советы Alyosha

► Смотрим с Тарасом фильмы. У нас есть целый список, который мы составили в последнее время. Когда нам советовали фильм, мы просто записывали название и откладывали просмотр на "свободное время". Сейчас в списке – почти 50 названий и мы наконец начали с ними знакомиться.

► Читаем с Романом и Марком. Роман наш маленький Эйнштейн, он любит все, что касается науки. А Марк любит слушать. Поэтому дома у нас часто происходят далеко недетские дискуссии!

► Вместе готовим ужины. Нет ничего более приятнее и безумнее этого. Ужины – это наше большое приключение, результат которого каждый раз удивляет.