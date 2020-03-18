Чем заняться с детьми во время карантина: 5 идей от Славы Каминской

Солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская в период карантина проводит время дома со своими детьми – старшим сыном Леонардом и младшей дочерью Лаурой. Знаменитости при наличии свободного времени публикуют полезные подборки дел, которыми можно заняться дома.

Так, певица опубликовала в инстаграме личные рекомендации, как весело и полезно провести время дома со своими детьми.

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5 вариантов, как провести дома время со своими детьми

Кулинария

– Я выписала список любимых лакомств своих детей, и планирую какое-то время уделять кухне. Мы не учимся готовить борщи, в нашем меню желейки, лоли-попсы, мороженое, цветные бутерброды.

Мода

– Будем декорировать старые мамины футболки. Все, что однотонно, скоро станет вип-лакшери со стразами и пайетками. Несколько тюбиков краски, белые футболки и на половину дня мы заняты.

Растения

– Давно не доходили руки пересадить вазоны. Будем поливать, беречь и читать о растениях. Также задумываюсь над тем, чтобы посадить дома косточки с авокадо.

Слаймы

– Очистители слаймов купила заранее. Учусь на своих ошибках. Скачала несколько рецептур.

Концерты и дискотеки

– Леон у нас не по шоу-бизнесу, а вот с Лаурой планируем устроить шоу еще ярче, чем у Мадонны.

Что касается масок, которые она надела с сыном, Каминская отметила, что даже если они не помогают и не являются эффективными, ей все равно психологически так спокойнее.

Отметим, что в Украине по всей территории 12 марта объявили карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года. Не работают учебные заведения, не будут проводить спортивные соревнования с участием зрителей.

Украинцам рекомендуют работать дистанционно, избегать людных мест и не выходить на улицу без надобности.



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