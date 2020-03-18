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Чем заняться с детьми во время карантина: 5 идей от Славы Каминской

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Солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская в период карантина проводит время дома со своими детьми – старшим сыном Леонардом и младшей дочерью Лаурой. Знаменитости при наличии свободного времени публикуют полезные подборки дел, которыми можно заняться дома.

Так, певица опубликовала в инстаграме личные рекомендации, как весело и полезно провести время дома со своими детьми.

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5 вариантов, как провести дома время со своими детьми

  • Кулинария

– Я выписала список любимых лакомств своих детей, и планирую какое-то время уделять кухне. Мы не учимся готовить борщи, в нашем меню желейки, лоли-попсы, мороженое, цветные бутерброды.

  • Мода

– Будем декорировать старые мамины футболки. Все, что однотонно, скоро станет вип-лакшери со стразами и пайетками. Несколько тюбиков краски, белые футболки и на половину дня мы заняты.

  • Растения

– Давно не доходили руки пересадить вазоны. Будем поливать, беречь и читать о растениях. Также задумываюсь над тем, чтобы посадить дома косточки с авокадо.

  • Слаймы

– Очистители слаймов купила заранее. Учусь на своих ошибках. Скачала несколько рецептур.

  • Концерты и дискотеки

– Леон у нас не по шоу-бизнесу, а вот с Лаурой планируем устроить шоу еще ярче, чем у Мадонны.

Что касается масок, которые она надела с сыном, Каминская отметила, что даже если они не помогают и не являются эффективными, ей все равно психологически так спокойнее.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАК МЫ С ДЕТЬМИ БУДЕМ РАЗВЛЕКАТЬСЯ НА КАРАНТИНЕ? ⠀ Рекомендации мамы-артистки, присутствует много творчества и хендмейда ⠀ 1️⃣ Кулинария Я выписала список любимых вкусняшек своих младшеньких, и планирую какое-то время уделять кухне. Мы не учимся готовить борщи, в меню: желешки, лоли-попс, мороженое, цветные бутерброды. В общем, в ход пошла запрещенка 2️⃣ Fasion из май профешн Будем декорировать старые мамины футболки! Все, что однотонное, скоро станет вип-лакшери со стразами, пайетками, радугами. Несколько тюбиков краски, пара белых футболок и на полдня мы заняты. 3️⃣ Домашние растения Давно не доходили руки пересадить вазоны — хочу организовать бригаду из троих‍‍ Будем поливать, подворачивать, беречь, читать о растениях. Еще подумываю посадить дома авокадо из косточки, прям очень интересно. 4️⃣ Слаймы? Смывки уже купила заранее, учусь на своих ошибках. Скачала несколько рецептур, если у вас есть проверенные, делитесь в комментариях️️️ 5️⃣ Концерты и дискотеки Леон у нас не по шоу-бизнесу, а вот с Лаурой планируем устроить шоу поярче Мадонны Репертуар стабильный — передался генетически. Эту любовь не победить️ ⠀ Также будем немного учиться, ментальную арифметику никто не отменял Но пока настроение развлекательное, к образовательному вернемся через несколько дней)) пс. Даже если маски ничего не решают (а это не доказано), мне так будет спокойней. Попрошу знатных вирусологов оставить свои комментарии в пределах черепной коробки сохраняем и не скучаем

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

Отметим, что в Украине по всей территории 12 марта объявили карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года. Не работают учебные заведения, не будут проводить спортивные соревнования с участием зрителей.

Украинцам рекомендуют работать дистанционно, избегать людных мест и не выходить на улицу без надобности.

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Автор: Юлия Турелык
Теги: Карантин в Украине 2020 Слава Каминская LifeStyle
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