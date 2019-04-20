Чем запомнилась кинопремия Золота Дзиґа-2019: яркие фото и видео

Лучших кинематографистов наградили национальной кинопремией "Золота Дзиґа". Церемония вручения украинского "Оскара" состоялась уже в третий раз. Кто получил награды и как прошло вручение – читайте в материале LifeStyle 24.

Стартовала церемония с акта солидарности с политзаключенным и режиссером Олегом Сенцовым, который уже почти пять лет незаконно находится за решеткой в ​​России.

Полный список победителей кинопремии "Золота Дзиґа" – читайте в материале LifeStyle 24

Почетный гость церемонии директор Европейской киноакадемии Марион Дьоринг выразила поддержку коллеге по цеху.

Я хочу, чтобы вы на минуту задумались, что вы сделали за эти пять лет. Вы имели возможность создавать свои фильмы, вы имели возможность любить, жить, наблюдать за тем, как растут ваши дети и делать много того, что он эти пять лет делать не мог. От имени Европейской киноакадемии мы не остановимся в его поддержке пока его не освободят,

– сказал директор Европейской киноакадемии Марион Дьоринг.

В этом году статуэтки раздавали в 20 номинациях. Больше всего номинаций – 12 – получили фильмы "Брама" и "Дикое поле". Они и собрали урожай статуэток.

Смотрите трейлер к фильму "Брама":

"Золоту Дзиґу" за лучший грим получила Екатерина Струкова. В фильме "Брама" она превратила актрису Ирму Витовскую в 80-летнюю бабушку. По ее словам, работа была действительно кропотливая, ведь на перевоплощение ежедневно шли часы.

Сергей Лозница за фильм "Донбасс" собрал едва ли не главные награды – Лучший сценарист и лучший режиссер. Титул лучшего фильма 2018 года также достался фильму "Донбасс".

Смотрите трейлер к фильму "Донбасс":

В этом году киноакадемия получила на рассмотрение около 100 полнометражных и короткометражных фильмов. И это рекордное количество. В Украине появилось не только наше кино, но и настоящая конкурентная борьба за статуэтки.

Смотрите фото с красной дорожки Национальной кинопремии "Золота Дзиґа":

Что известно о кинопремии "Золота Дзиґа"?Это едва ли не самая молодая премия в Европе. Потому что саму украинскую киноакадемию создали три года назад. И церемония вручения наград происходит только третий год подряд. Потому что еще каких-то 5-6 лет назад не было бы кого награждать. Кино в Украине почти не снимали. Но буквально за последние четыре года произошел безумный прогресс.