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Ченнинг Татум и Дженна Деван официально развелись, – СМИ

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Ченнинг Татум и Дженна Деван развелись / people.com

Голливудские актеры Ченнинг Татум и Дженна Деван официально расторгли брак. Развод продолжался около 1,5 года, а наиболее спорным вопросом была опека над их 6-летней дочерью Эверли.

Как сообщает издание People, еще в ноябре 2019 года Ченнинг Татум и Дженна Деван официально расторгли брак. Однако бумаги не приводили в действие, поскольку для обсуждения юристов остался вопрос об опеке над дочерью. Но на днях актеры все же пришли к соглашению и разделили обязанности поровну.

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По данным журналистов, Ченнинг и Дженна будут иметь равное количество дней для проведения с маленькой Эверли. Оба родителя будут участвовать в ее воспитании. Кроме этого, Ченнинг Татум и Дженна Деван согласились, что не будут показывать лицо дочери в социальных сетях и не будут использовать ее имя для любых прибыльных проектов или интервью.

Инсайдеры утверждают, что именно Татум настаивал на том, чтобы юристы четко расписали в документе спорные вопросы. В частности, они включили в соглашение график проведения каникул и праздников – День благодарения, Хэллоуин, Рождество, День отца и матери и день рождения самой Эверли. Часть этих праздников девочка проведет с Ченнинг Татумом, а другую – с мамой Дженной Деван.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jenna Dewan (@jennadewan)

Как известно, история любви между Ченнинг Татумом и Дженной Деван покорила Голливуд. Пара познакомилась в 2006 году во время съемок романтической киноленты "Шаг вперед". После этого актеры влюбились и уже в 2009-м пошли к алтарю. Каждый раз Ченнинг и Дженна демонстрировали особую идиллию, поэтому слухи о разрыве ошеломили всех поклонников.

Впоследствии пара решила подтвердить информацию о расторжении брака. По их словам, 9 лет отношений не прошли даром, а после развода они все же останутся друзьями. Ченнинг Татум и Дженна Деван заверили, что причиной не были ссоры, а решение они приняли вместе.

Сейчас оба актера активно строят свою личную жизнь. Ченнинг Татум закрутил роман с певицей Джесси Джей, а вот Дженна ожидает ребенка от актера Стивена Кази. Вероятно, обе звезды стремятся узаконить свои новые отношения, поэтому и ускорили процесс развода и пошли на компромиссы в сделке.

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Звездные разводы Голливуд
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