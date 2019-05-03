Ченнинг Татум поделился снимком, на котором он полностью голый (18+)

39-летний голливудский актер Ченнинг Татум по собственной неосмотрительности был вынужден поделиться слишком откровенным снимком. Однако из-за огромного успеха удалять его из социальных сетей намерения нет.

Накануне, 3 мая, поклонники Ченнинга Татума подверглись шоковому состоянию. Голливудский актер опубликовал на своей странице в Instagram фото, на котором он принимает душ.

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Полностью обнаженный Ченнинг прикрыл интимную часть тела руками, стоя под струей воды. Фанаты знаменитости оценили его открытость и поставили максимальное количество лайков. Если в среднем снимок актера получал 500-800 тысяч "лайков", то сексуальная фотография стала триумфатором его аккаунта, получив более 3 миллионов "сердечек" от поклонников.

Самое интересное, что снимок Ченнинг Татум опубликовал только потому, что проиграл своей новой девушке Джесси Джей в споре, а такая фотография была ее желанием.



Ченнинг Татум / Instagram / @channingtatum