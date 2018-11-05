Ченнинг Татум подогрел слухи о романе с британской певицей: детали

Голливудский красавчик Ченнинг Татум спровоцировал немало разговоров неоднозначной заметкой в своем блоге. Актер подыграл СМИ слухам о его романе с британской поп-певицей Джесси Джей.

Популярный актер Ченнинг Татум после развода с Дженной Дьюенн привлекает к себе все большее внимание журналистов. Поэтому каждый комментарий и публичное сообщение становятся поводом для немалых разговоров.

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Ранее западные СМИ застукали пару на нескольких свиданиях. Ченнинг и Джесси выглядели счастливо, держались за руки и улыбались, однако откровенно не показывали своих чувств. Следовательно, не получив комментариев от влюбленных, журналисты только догадывались, что они закрутили роман. Слухи подтверждали и инсайдеры, которые отмечали, что отношения Ченнинга Татума и Джесси Джей длятся несколько месяцев.

Впервые сам актер подыграл все догадки в неоднозначной заметке. Ченнинг Татум показал кадры с концерта Джесси Джей и не сдерживал своего восторга от просмотра шоу.

Эта женщина просто вылила свою душу на сцене в королевском "Альберт-Холле". Все, кто там были, увидели что-то особенное,

– написал Ченнинг Татум.

Джесси Джей тоже посещает шоу своего бойфренда. Звезда зажглась на Magic Mike Live, которое состоялось в Лондоне. Артистка отметила талантливую игру Ченнинга Татума и засыпала его комплиментами.

Кто такой Ченнинг Татум?

Это популярный актер, который сыграл главные роли в фильмах "Шаг вперед", "Супер Майк", "Мачо и ботан", "Клятва", "Дорогой Джон", "Она – парень", "Штурм Белого дома", "Удача Лохана" и др.



История любви между Ченнингом Татумом и Дженной Дьюенн началась во время съемок картины "Шаг вперед" 2006-го года, где оба играли главные роли. 2009-го пара сыграла свадьбу. А 31 мая 2013 года у супругов родилась дочь Эверли Элизабет Мейзелл Татум. Впоследствии пара решила расторгнуть брак после 9 лет совместной жизни. О своем намерении знаменитые экс-супруги объявили на страницах в соцсетях, после чего подали документы на развод.