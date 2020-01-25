Ченнинг Татум подтвердил возобновление отношений с Джесси Джей: первый публичный выход пары

Американский актер и поп-певица разошлись после года отношений в декабре прошлого года. Тогда причиной разрыва называли расстояние и разные приоритеты в жизни. На днях в СМИ появилась информация, что влюбленные снова вместе. Чтобы не испытывать терпение фанатов пара осуществила совместный публичный выход, который расставил все на свои места.

Впервые о разрыве звездной пары заговорили около месяца назад. Как сообщали представители близкого окружения, Ченнинг Татум и Джесси Джей не устраивали ссор и скандалов во время расставания. Они решили остаться друзьями. Однако чувства оказались сильнее, чем любые испытания.

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Время, которые звезды провели отдельно, позволило понять, что им действительно лучше быть вместе, чем порознь. Вчера, 29 января, влюбленные появились вместе на красной дорожке премии "Человек года MusiCares 2020" в Лос-Анджелесе, которая ежегодно награждает музыкантов за их вклад в мировую индустрию. Ченнинг Татум с избранницей Джесси Джей смело позировали в свете софитов перед вспышками камер.



Ченнинг Татум с возлюбленной Джесси Джей на премии "Человек года MusiCares 2020"/ Getty Images

Для первого публичного выхода после расставания британская певица выбрала довольно откровенный образ. Звезда предстала в серебристом платье с открытой спиной и высоким разрезом, который полностью обнажил ноги знаменитости. Джесси Джей дополнила образ босоножками, сумкой и серьгами-кольцами в тон наряда. Ченнинг Татум появился в сдержанном наряде, выбрав для красного прохода классический черный костюм и лоферы.

Кроме того, через несколько часов после церемонии на официальной странице знаменитого актера в Инстаграме появилось трогательное фото, на котором Джесси Джей целует любимого в щечку. Еще большей трогательности кадра добавили головные уборы звезд в виде единорогов. Также он поделился кадром с вечеринки, на котором роскошная исполнительница предстала сама в соблазнительной позе.

Посмотрите, как этот единорог пел сегодня вечером,

– прокомментировал Ченнинг Татум, намекая на выступление любимой в рамках престижной премии.