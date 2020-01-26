Ченнинг Тейтум с избранницей Джесси Джей потряс выходом на светском мероприятии

Вчера, 25 января, самые популярные представители современной музыкальной индустрии собрались на престижной гала-вечеринке Клайва Дэвиса, которую считают репетицией Грэмми. Американский актер не мог не поддержать любимую в такой знаковый вечер, поэтому в очередной раз предстал со своей избранницей на красной дорожке.

Завтра, 27 января, все популярные артисты соберутся в Лос-Анджелесе на торжественной церемонии награждения премиями Грэмми 2020. Звезды тщательно готовятся поражать мир своими эффектными выходами, именно поэтому на гала-концерт Клайва Дэвиса они предстали в роскошных образах от известных модных домов.

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Одним из самых ожидаемых стало появление на красной дорожке Ченнинга Тейтума и певицы Джесси Джей, которые возобновили отношения после недолгого расставания. На днях пара появилась вместе на премии "Человек года MusiCares 2020" в Лос-Анджелесе, которая ежегодно награждает музыкантов за их вклад в мировую индустрию. Этот выход окончательно подтвердил восстановление звездного романа.

Однако 39-летний актер и 31-летняя британская исполнительница решили не ограничиваться одним светским выходом и вместе покорили гостей гала-концерта американского продюсера. Для красной дорожки Джесси Джей выбрала достаточно откровенное платье, которое подчеркнуло ее соблазнительные формы.

Она предстала в полупрозрачном наряде с небольшим шлейфом и оголенными плечами. Соблазнительный look знаменитость подчеркнула массивными серьгами-кольцами и дерзким макияжем смоки-айс и ярко-красной помадой. Исполнительница выбрала достаточно сдержанную прическу, собрав волосы в пучок.

Ченнинг Тейтум выбрал для вечеринки наряд total black, появившись в изысканном костюме с атласными вставками. Актер не отводил глаз от любимой и сопровождал ее на протяжении всего мероприятия. Судя по всему, разрыв, который длился всего месяц, вдохновил пару на более пылкие чувства, которые будут способствовать их крепкому союзу.



Ченнинг Тейтум с возлюбленной Джесси Джей / Getty Images