Через 20 лет после развода: Джим Керри признался, что жалеет о разрыве с Рене Зеллвегер

Известный канадский и американский актер Джим Керри впервые признался, что он жалеет только о разрыве с одной женщиной – Рене Зеллвегер. Пара разошлась в 2000 году.

58-летний Джим Керри сделал довольно неожиданное заявление. Он и американская актриса Рене Зеллвегер разорвали отношения 20 лет назад. Теперь знаменитость признался, что он очень сожалеет, потому что их история любви не имеет продолжения. Об этом говорится в издании The Daily Mail.

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Что известно об отношениях Джима Керри и Рене Зеллвегер?

Джим и Рене познакомились в 1999 году на съемках фильма "Я, снова я и Ирэн". Там они влюбились друг в друга и даже сообщили о помолвке. Однако отношения продолжались недолго. Уже в декабре следующего года актеры разошлись.

Джим Керри известен по роли в фильме "Маска". Недавно он выпустил сатирическую биографию, где описал свои отношения с женщинами. А на днях на одном из радио дал интервью, в котором заявил, что жалеет о разрыве с Рене Зеллвегер. Через 20 лет после расставания Джим назвал актрису "любовью своей жизни".

Это правда, и она была особенной для меня, очень особенной. Я думаю, что она прекрасна,

– заявил Керри.



Джим Керри и Рене Зеллвегер / Фото: Getty Images

Личная жизнь Джима Керри

Джим женился в 1987 году с Малис Уомер. В том же году у пары родилась дочь Джейн Эрин. Их отношения не были идеальными и многочисленные ссоры привели к разводу. Керри вынужден был выплатить жене 7 миллионов долларов. У него началась депрессия, с которой пытался бороться с помощью таблеток. Однако они не приносить пользы и впоследствии он принял решение заниматься спортом и принимать витамины.

В 1996 году Джим женился на своей партнершей по фильму "Тупой и еще тупее" Лорен Холли. В браке пара пробыла всего десять месяцев.

После этого Керри имел романтические отношения с Рене Зеллвегер, своим личным врачом Тиффани Сильвер и моделью журнала Playboy Анин Бинг.

В течение пяти лет (2005-2010) встречался с Дженни Маккарти. В этих отношениях Джим вел себя напряженно и странно.

В 2012 году Керри начал встречаться с Катрион Уайт, однако через несколько месяцев они расстались. В мая 2015 года года пара возобновила отношения, но уже в сентябре снова поссорилась. 28 сентября 2015 года Катриона совершила самоубийство и оставила бывшему возлюбленному записку. Для Джима эта потеря была настоящей трагедией.