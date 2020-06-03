Участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская не стесняется обнажаться на камеру. Однако звезда призналась, что ее первая эротическая съемка была для нее настоящим испытанием. Сегодня откровенная певица когда-то смущенно прикрывала прелести перед фотографами.

35-летняя Слава Каминская – одна из самых откровенных артисток украинского шоу-бизнеса. Однако для программы "Утро с Украиной" она призналась, что раньше к эротическим съемкам обнаженной готова не была.

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Звезда вспомнила горький опыт первой съемки в стиле ню для издания Playboy. К тому времени она уже была известна как солистка группы "НеАнгелы", продюсером которого стал Юрий Никитин. Певицы Слава Каминская и Виктория Смеюха получили приверженность украинской публики, а внимание мужской аудитории завоевывали пикантными сценическими образами и эротическими фото на страницах и обложках глянца.

Каминская призналась, то тогда Никитин отправил ее первой позировать обнаженной на камеру, аргументируя это тем, что она должна показать пример младшей Виктории. Однако Слава начала прикрывать тело руками, стесняясь фотографа. Зато ее коллега быстро обнажилась. "Однако Вика – опа, полетел бюстгальтер, трусики", – с юмором вспомнила знаменитость.

Слава Каминская не стала объяснять причину своей застенчивости, однако она намекнула на нее другим опытом на телевидении. Певица впервые попала на экраны как участница романтического реалити-шоу "Остров искушений" вместе со своим университетским товарищем Андреем Скориным. Тогда она имитировала отношения на камеру, прокладывая себе дорогу в украинский шоу-бизнес.

Слава, вспоминая этот обман, шокировала признанием: "Тогда я была не очень симпатичной и на экран через постель меня бы не взяли". Знаменитость не скрывает, что она прибегала к пластическим операциям и корректировала свою внешность.