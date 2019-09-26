Через 15 лет после развода Николас Кейдж и Лиза Мари Пресли возобновили роман, – СМИ

Голливудский актер Николас Кейдж решил наладить свою личную жизнь. После очередного развода знаменитый ловелас возобновил общение с бывшей женой Лизой Мари Пресли и закрутил с ней роман.

Как сообщают инсайдеры таблоида Radar Online, 55-летний Николас Кейдж начал звонить бывшей жене еще летом 2019 года. Именно тогда актер страдал от новостей о его неудачном браке с визажисткой Эрикой Койке, который продлился всего 4 дня. Журналисты пытались выведать детали очередного развода Николаса Кейджа и тщательно следили за его личной жизнью, что приводило к депрессии.

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Помогла ему справиться с таким давлением дочь культового певца Элвиса Пресли. Через 15 лет после развода Лиза Мари, по словам инсайдеров, простила Николасу Кейджу все разногласия, которые привели к завершению их отношений, и возобновила с ним общение.

Инициатором примирения стал сам Николас Кейдж, который долгое время добивался разговора с бывшей возлюбленной. Настойчивость актера все же повлияла на Лизу Мари, которая впоследствии согласилась пойти с ним на свидание. Сейчас у пары уже прошло несколько романтических встреч, а свои отношения они пока не готовы афишировать.

Они много общаются и заново открывают свои чувства друг к другу. Все началось тогда, когда Николас связался с ней в начале лета. Они постоянно разговаривают по телефону и даже уже сходили на несколько свиданий,

– рассказал инсайдер.

Пока ни Николас Кейдж, ни Лиза Мари Пресли не комментируют новости о воссоединении. Однако инсайдер уверяет: в ближайшее время пара официально объявит, что снова вместе.

Что известно о браке Николаса Кейджа и Лизы Мари Пресли? Голливудская пара решила пожениться в 2002 году. Для Николаса Кейджа этот брак был вторым, а вот для Лизы Мари Пресли – третьим. Поэтому знаменитости уже имели опыт в разводах и были убеждены, что их отношения продлятся значительно дольше, чем предыдущие. Однако уже через 109 дней после свадьбы супруги объявили о разрыве. Причиной Николас и Лиза Мари назвали непримиримые разногласия. Поскольку у пары не было общих детей, развод прошло довольно быстро.



После этого Николас Кейдж имел длительные отношения с официанткой Элис Ким. Только после рождения сына Кал-Эла Копполы он решил в третий раз пойти к алтарю. Следующей красавицей в жизни 55-летнего Николаса Кейджа была визажистка Эрика Койке. Именно роман с ней стал едва ли не самым скандальным в жизни актера. После года встреч Николас Кейдж неожиданно женился на Эрике в Лас-Вегасе. И уже через 4 дня актер подал документы на развод, заявив, что был в состоянии алкогольного опьянения и узнал, что любимая ему изменяет с другим мужчиной. Сама Койке все заявления отрицала и требовала денежной компенсации.



Непростым был и брак Лизы Мари Пресли. В 2006 году она пошла к алтарю с Майклом Локвудом. После 10 лет семейной идиллии жена подала документы на развод и до сих пор имеет распри с бывшим мужем из-за воспитания троих общих детей.