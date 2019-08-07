Через год после свадьбы Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак наконец съехались

Голливудская чета Гвинет Пэлтроу и Брэда Фэлчака начала новую главу в их жизни. После почти года проживания отдельно они съехались в одно помещение. Раньше они жили "гостевым браком" из-за собственных детей от предыдущих браков.

Но об изменениях в их совместной жизни Пэлтроу сама поделилась с изданием InStyle. По ее словам, до недавнего времени она не хотела ничего менять в личной жизни – расклад, в котором они жили под одной крышей только четыре дня в неделю, ее полностью устраивал.

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"Все мои женатые друзья говорят, что наш расклад звучит идеально, поэтому мы не должны ничего менять", – рассказывала ранее Гвинет, которая добавляла, что такую схему им подсказал личный "учитель по интиму".



Брэд Фэлчак и Гвинет Пэлтроу / Instagram / @gwynethpaltrow

Но теперь они изменили свой образ жизни, но почему это произошло – она решила умалчивать.

Супружеская жизнь просто прекрасна! В этом месяце мы наконец начнем жить вместе. Я обожаю своего мужа! Брэд замечательный и очень добрый человек! Он дополняет меня и наставляет на правильный путь. Мне действительно нравится быть замужем – это очень весело,

– поделилась Пэлтроу.

Стоит добавить, что актриса Гвинет ранее была замужем за музыкантом Крисом Мартином, от которого у нее есть двое детей: 14-летняя дочь Эппл и 12-летний сын Мозес. У продюсера Фэлчака тоже есть двое детей от бывшей жены Сюзанны Букиник. Однако, по словам Пэлтроу, рожать детей они с Фэлчаком не планируют.

Что известно про отношения Гвинет Пэлтроу и Брэда Фэлчака?Пэлтроу и Фэлчак познакомились в 2010 году и сначала только дружили. Их роман начался через четыре года после первой встречи. В январе 2018 года влюбленные объявили о помолвке, а в конце сентября, 29 числа, сыграли пышную свадьбу, на которой собрали всех звездных друзей.