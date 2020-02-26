"Черкаси" будут сопротивляться: в прокат вышел фильм о последнем украинском корабле в Крыму

"Черкаси" – украинский полнометражный художественный фильм режиссера Тимура Ященко. Это история, основанная на реальных событиях весны 2014 года. Одноименный морской тральщик, заблокированный российскими войсками в бухте озера Донузлав во время аннексии Крыма, три недели оказывал сопротивление врагу и стал единственным из 9 украинских кораблей, который не спустил государственный флаг.

Премьера долгожданной ленты "Черкаси" режиссера Тимура Ященко состоялась сегодня. Завтра, 27 февраля, выходит в прокат.

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Премьера фильма "Черкаси"

За рождением фильма следил Юрий Федаш, именно он на момент нападения был командиром уже упомянутого тральщика "Черкассы". Капитан второго ранга ВМС Украины Юрий Федаш прослужил на "Черкассах" 7 лет. С корабля в 2014 году он сошел последним. И до конца надеялся, что судно не придется оставлять.

Атмосфера передана максимально. Это художественное кино: есть много сцен, которые придуманы, есть такие, что имели действительно место тогда, а есть кое-что, что было на другом корабле. Но в целом фон, на котором снят этот фильм, соответствует 2014 году и этим событиям,

– рассказал командир тральщика "Черкассы" Юрий Федаш.



Юрий Федаш, командир тральщика "Черкассы"

Кроме командира Юрия Федаша, к созданию фильма причастны двое матросов, которые служили на флоте и снялись в фильме. Они помогли с образами, помогли создать ленту более реалистичной, воспроизвести рассказы, которые были на самом деле.



Фрагмент из фильма "Черкаси"

Что известно о режиссере Тимуре ЯщенкоМолодой режиссер, родившийся в Черкассах. Начал обучение в 2010 году, образование получил в Стокгольме и Лодзе в киношколах, в течение трех лет. Сегодня Тимур живет и работает на две страны – Польшу и Украину.



Фильм "Черкаси", основанный на реальных событиях, стал дебютным для молодого режиссера и первым художественным фильмом о Военно-морских силах Украины.



Тимур Ященко, режиссер фильма "Черкаси"

Настоящие "Черкассы" до сих пор в оккупированном Крыму. Для съемки фильма пришлось использовать буксир "Корец", которому достроили несколько декораций, чтобы был похож на тральщика. Военно-морские силы помогли не только с кораблем, но и со съемками зрелищных сцен – привлекли морскую авиацию и спецназовцев.

В прокат вышел самый ожидаемый украинский фильм на реальных событиях: видео

Фильм "Черкаси" стал одним из победителей 9-го конкурса отбора Госкино, более 40 миллионов гривен профинансированы государством. Лента выйдет на широкие экраны во всех крупных городах Украины уже 27 февраля, именно в 6-ю годовщину захвата "зелеными человечками" Верховного совета и парламента Крыма.

Смотрите тизер ленты "Черкаси": видео