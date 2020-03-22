Актер военной драмы "Черкассы" обратился к Зеленскому: откровенное интервью с творческой группой

Из-за карантинных мероприятий прервался в самом разгаре всеукраинский прокат экшн-драмы "Черкассы" о последнем корабле в Крыму, который оказывал сопротивление российской агрессии. Однако результаты второго уикенда приятно поразили: это кино собрало более 6,2 миллиона гривен, его уже увидели более 70 тысяч зрителей.

Команда фильма сделает все возможное для того, чтобы лента вернулась в прокат после завершения карантина и все желающие смогли ее увидеть на большом экране. А тем временем журналистка 24 канала пообщалась с режиссером фильма Тимуром Ященко и актерами Евгением Ламахом, Дмитрием Совой, Олегом Щербиной и Евгением Авдеенко.

Фильм Премьера украинского фильма "Черкассы": сюжет и трейлер драмы об аннексии Крыма

В первой части откровенного интервью читайте о том, почему именно этот фильм стал полнометражным режиссерским дебютом, в чем кроется художественный вымысел, а что является правдой и ради чего актер обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. А также узнавайте о других неожиданных секретах военной драмы из уст ее создателей.

"Энергия от Майдана перешла в работу над "Черкассами"

Тимур, полнометражное художественное кино "Черкассы" – ваш дебют. Как удалось привлечь к съемкам профессионалов из звукорежиссерского, операторского, актерского цехов? Почему они поверили в то, что кино будет удачным?

Тимур Ященко: Я до этого имел 13 лет развития, киношколы, десять снятых короткометражных фильмов, пять из которых в моем портфолио. Сценарий "Черкасс" мы писали со сценаристом два года. Я понимал, что никто так сразу не даст много денег на кино (бюджет военной драмы – 40 миллионов гривен, – прим. ред). Поэтому мы переписали начало истории на пролог к ​​этому фильму и впоследствии создали 30-минутный короткий метр "Лев". Это было начало, чтобы показать, что история работает. Я нашел в Польше финансирование на пролог – более 100 тысяч долларов. Мы отсняли "Льва" в Украине с командой, которая была на "Черкассах", однако с другими актерами. Далее спросили "Госкино" о финансировании полного метра. И уже после того, как получили деньги, обратились к командиру корабля "Черкассы" Юрию Федашу с просьбой консультировать.

Фильм "Черкассы": смотрите официальный трейлер

К съемкам этого фильм люди сами хотели приобщиться, поэтому я не уговаривал многих. Потенциал проекта был ощутим. Почему доверились? Видимо из-за сценарий – важнейший документ в процессе, вокруг него все вертится. Я со сценаристом сработался, получилось неплохо, хотя и не идеально. А также я был внутренне готов к полному метру.



Тимур Ященко: "Черкассы" – это мощная история"

События 2014 года в Крыму являются свежими, многие их помнит из выпусков новостей. Часть моих друзей пока не готова идти на фильм, потому что было тогда довольно больно и неприятно. Почему именно это кино вы сделали своим полнометражным дебютом?

Тимур Ященко: У меня творческий путь более интуитивный, подкрепленный опытом. Как и вы, и ваши друзья, я так же был в этом процессе изнутри. Хоть и живу в Польше, но во время Майдана украинские слезы там также лились. Я приезжал на Майдан, это невероятные эмоции от украинского единства, мощной самоидентификации, общественной силы и сопротивления против несправедливости тогдашней власти. Я был в этих процессах, энергия только искала выход и перетекла в работу над "Черкассами".

В 2013-2014 годах я только закончил учебу в киношколе. Увидел это видео с "Ольшанского", вдохновился сопротивлением "Черкасс", влюбился творчески и понял, что из этого может быть кино. Все векторы сошлись. Я сам из города Черкассы и неоднократно повторяю: если бы этот корабль назывался бы условно "Кривой Рог", может не было бы и фильма.

Если серьезно, я почувствовал драматургический потенциал в замкнутом пространстве на корабле, в ловушке, кучка людей оказывают сопротивление несправедливости и борются за свое достоинство. У меня даже сейчас мурашки. Это мощная история. Почувствовал: даже если и проиграю, готов биться за эту идею. Шесть лет моей личной жизни на фильм ушло, я стал за это время совсем другим человеком.



Тимур Ященко

Об обращении к Зеленскому и художественном вымысле

По словам командира корабля Федаша, в ленте есть значительные отклонения от реальных событий. Раскройте карты, что в картине является художественным вымыслом, и почему это было целесообразно показать?

Тимур Ященко После написания сценария история уже была драматургически взвешенной, но дискуссии велись. Для нас было важно написать художественное драматургическое произведение со всеми реалистичными фактами. Хотелось узнать и показать правду. 95% правды – именно противостояние тральщика "Черкассы". Мы нуждались в контроле Юрия Федаша, чтобы не понаснимать бреда.

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Где правда, где ложь? Понимаете, я ставил себе за цель напомнить и задеть эмоционально, мотивировать как украинского, так и зарубежного зрителя заглянуть в Google, отыскать истину в десятках документальных фильмов. Этот фильм важен и из-за новой власти: когда кто-то хочет договариваться, то "Черкассы" защищают ценности Майдана, ценности украинцев. Мы написали первый драфт с позиции командира и поняли, что если так снять, будет драматургически неинтересно. Можно было сделать командирский триллер вроде "Капитана Филлипса", но мы выбрали другое. Самое важное для нас было задавать вопросы, а не отвечать.

Командир очень помог и пошел на большой компромисс по истории в фильме, я очень благодарен ему за это. Это художественный фильм вдохновлен реальными событиями, но атмосфера оккупации Крыма показана очень точно. А дальше пусть зритель сам разбирается, где правда, а где вымысел, главное напоминать.

Олег Щербина: Уважаемый президент Украины Владимир Зеленский, как будет возможность, придите, пожалуйста, в любой кинотеатр Украина и посмотрите фильм "Черкассы". Я ваш земляк и вас лично приглашаю.

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Создается впечатление, что Лев и Миша – это один персонаж с различными проявлениями. Так ли это?

Евгений Ламах В одной из версий сценария Тимур это и закладывал. Дмитрий предложил показать этих персонажей как альтер-эго, одно целое. Предложение Дмитрия было, чтобы его персонаж появился за столом в конце фильма.



Евгений Ламах: "Моя любимая сцена – военные учения"

Тимур Ященко: Левко своим примером помогает Мише созревать.

Дмитрий Сова: А когда происходит финальная ситуация, то появляется якобы новый Миша.

Тимур Ященко: Кстати, "Заяц" также отчасти вымышленный. Зайченко Дмитрий – отличный тип, очень интересный, он и послужил прототипом. Зайченко не принимал участия в тех событиях, однако служил на тральщике "Черкассы".

Какие съемочные сцены были самыми сложными, а которые реально полюбились?

Евгений Ламах: Моя любимая сцена – военные учения. Она трагикомическая, это смех сквозь слезы. Герой таким образом отстаивает честь Украины, и команда в той сцене переворачивается с лодки... Понимаешь, что в ней и все "Черкассы", и вся Украина. В неё заложен правильный месседж.



Евгений Ламах и Тимур Ященко

Тимур Ященко: Эта сцена – ножом по сердцу Юрия Федаша, это был компромисс. На самом деле, команда "Черкасс" выигрывала соревнования на веслах. Я тоже эту сцену с трудом перевариваю, ее можно было и лучше сделать.

Дмитрий Сова: Очень тяжелая сцена стриптиза, потому что сама атмосфера была нелегкой. (Смеется) Мы работали в настоящем стриптиз-клубе, где настоящие стриптизерши, там тоже момент выбора. В каждой сцене есть момент выбора, это цепляет.

Евгений Авдеенко: А мне эта сцена запомнилась, потому что я опаздывал на спектакль, а Тимур настаивал, что еще не готово. У меня там немалый диалог о мичмане перед тем, как заходит Шевченко. Съемки в Одессе, а представление в семь вечера в Киеве. И я не знал, добираться мне ковром-самолетиком или бог знает чем. Но я хорошо сыграл, дали такси и все успел.



Евгений Авдеенко

Тимур Ященко: Честно говоря, это моя самая нелюбимый сцена. Я просто чувствую, что надо было отпустить все эти диалоги, чтобы была музыка, стрип и все на этом. И мне и разговор со скрипом заходит. Хотя и важный диалог о прошлом Льва.

Евгений Авдеенко: Меня должно было быть немного больше и было бы понятнее.

Тимур Ященко: Это так. Для меня самая лучшая и самая сложная сцена одновременно – это когда пели в трюме песню "Чорна гора". Съемки были не в "Корце", а в трюмном отделении бывшего "Ольшанского". Как это было? Откровенно говоря, проблемы с пиротехникой, ночная смена, актеры и часть съемочной группы сидела в трюме, а я сидел сверху и все время волновался. Актерам было очень тяжело, потому что мозг закипал. Я сам когда спускался, то чувствовал уже через 15 минут ничего не хотелось делать. Они в 16:00 туда как спустились, так целую смену и просидели с короткими перекурами. Эта сцена очень важна в фильме, и она показалась тяжелой. Помню, оператор Юрий Дунай там сидит, смотрю на него через несколько минут, а он уже как бы спит... Напряжение, все на грани... Это были самые тяжелые потуги и эмоционально, и нравственно, и административно. Но выдержали круто. Я когда вижу эту сцену, то очень люблю ее. Она для меня особенная. Это был внутренний вызов для всех, поэтому она имеет особую энергию.



"Это был внутренний вызов для всех..."

А вторая сцена – экваторная, как сходила с корабля часть экипажа, когда командир говорил сделать выбор. Мы там заморочились, чтобы снять. Я также ее очень люблю, она многозначна и крутая.

Относительно финальной песни: настолько мне известно именно ее на корабле не выполняли. Чья это была идея, почему именно эта песня?

Тимур Ященко: В сценарии было прописано, что поют украинскую казацкую песню. Мы искали, какой песней можем мощно и без пафоса выразить нашу украинскую душу. Задолго до кастинга у меня было несколько вариантов песен, на главной пробе было три песни. Актер Роман Семисал точно полюбил именно "Чорну гору" и однозначно хотел ее, как и все остальные актеры и команда, когда я спросил мнения. Поэтому это совместный выбор команды.

Как экипажу помогали крымские татары и почему это кино не о героях

Расскажите о своих страхах, опасениях при работе над лентой?

Евгений Ламах: Был страх на съемке сцены, которая требовала каскадеров. Меня должны были поднимать на корабль, по сценарию я вывалился за борт.

Тимур Ященко: Было опасно, во время съемки оказалось, что металлическая балка, которая держала лодку ЯЛ-6 весом 600 кг, очень прогнулась и могла треснуть. На глазах эта толстенная конструкция гнулась. Но счастливо обошлось.



Евгений Ламах, Тимур Ященко и Евгений Авдеенко

Евгений Авдеенко: У меня было опасение, что будет сокращение роли. Оно и сбылось. (Все смеются) Также должны были снимать сцену с призывами "Путин приди!" и триколорами в Севастополе. И съемки пришлись как раз на 1-2 мая в Одессе. Тогда мы поняли, что такой номер не пройдет.

Тимур Ященко: Нам отказали снимать пикет проросийских сил с пророссийскими флагами в Одессе в 2017 году. Не хотели провокаций, забоялись, потому что кто из одесситов мог не понять. Мы ее и не сняли. Там еще должен был тральщик "Черкассы" после Варны зайти в Севастополь, но мы также не попали.

Было страшно?

Тимур Ященко: Страх и опасения были всегда. Но страх – это очень хороший мотиватор в развитии. Если ты чего-то боишься и делаешь это, то не будешь стоять на месте. Страшно было на глубокую воду прыгать. Национальная тематика – очень большая ответственность, особенно если говорить о свежих событиях. Мы боялись не обосраться. Хотели, чтобы этот фильм работал.

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В фильме есть диалог, где "Заяц" говорит: "Это твои татарские дела?" А крымский татарин ему отвечает, что украинские. Эта сцена на основе реальных событий? Есть ли прототип крымского татарина, который помогал экипажу "Черкасс"?

Тимур Ященко: Это отчасти собирательный образ крымскотатарского народа, который помогал. В свое время Федаш пять раз на встречах подчеркивал, что крымские татары сильно помогали экипажу корабля. Поставляли воду, пищу, работали, как разведка, предупреждали об атаках. Это реальные факты. Прототип был и есть, он до сих пор скрывается в Крыму.

Евгений Ламах: Тот крымский татарин действительно исчез на время, а потом появился. Неизвестно, были ли пытки.

Олег Щербина: Это очень нужно показывать. В 2014 году в сети я видел когда эти п*да*асы вышли с российским флагом, крымские татары выходили с украинским, и это очень важно. Они таким образом спасались, тянулись к Украине.



Олег Щербина: "Крымские татары тянулись к Украине"

Бытует мнение, что мы сформировались как нация во время Майдана, то период граничил с аннексией Крыма. Ваш фильм проговаривает, что война продолжается, своей реалистичностью напоминает нам о тех событиях и связывает с нынешними. По вашему мнению, когда в Украине был пик истинного патриотизма? Можно ли поведение персонажей, которые остались на корабле, называть именно патриотизмом?

Тимур Ященко: Глубоко убежден, что наше кино – не о героях, а о самоидентификации, внутреннем выборе и тех ребятах на том корабле, и каждом из нас. Почему это произошло для Федаша? Он из Тернополя, вскипела кровь... Для него это была ситуация, в которой он не мог пойти на уступки врагу. Ответ на эту дилемму от впитал еще с молоком матери.

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Майдан – это наша вторая революция, где, безусловно, был пик патриотизма. Если честно говорить, то мы последние 300 лет находимся в тени империи. То, что у нас сейчас независимое государство – большой исторический подарок. Мы только сейчас за это боремся кровью и своей энергией. Майдан, сопротивление тральщика "Черкассы", война на Востоке – это отстаивание независимости. Я убежден, что фильм именно об этом. У нас еще много работы впереди.

Дмитрий Сова: Как для человека и для актера, для меня этот фильм – терапия, другое существование. Предлагаемые обстоятельства совсем другие. Дело в том, что у нас даже в кинокругах или сериальном пространстве также идет война. Мы в некоторые моменты выбираем, понимаем, как должно это происходить, а нам "парят" совсем другую штуку. Будто работают, но не дорабатывают, все происходит наполовину. А эти события, как для актера, для меня это по-настоящему. Режиссер говорил, что он интуитивно чувствует, мы также все это чувствовали. Пришли на пробы и поняли, что все это дальше движется и выстраивается.



Евгений Ламах: "Мы на революционных событиях начали задумываться и чувствовать, кто мы есть"

Евгений Ламах: На пробах Тимур заменил одного актера на другого, но чувствовал, что он – не "Заяц". Кстати, Олегу Щербине, который в итоге и сыграл этого персонажа, было трижды отказано. Тимур четвертый раз взял его на пробы и после того коннект начался. Уже после утверждения, когда мы читали сценарий и репетировали, что-то придумывали в сценах. Далее Тимур уже говорил: "Ты знаешь, что делать". Ансамбль работал...

Тимур Ященко: Когда уже было тяжело, я говорил Жене, чтобы отцепился, потому что он все знает. (Улыбается)



Тимур Ященко: "Очень надеюсь, что фильм будет объединять украинцев"

Евгений Ламах: Был коннект. Когда состоялась самоидентификация? Мы как раз в этих революционных событиях начали задумываться и внутренне чувствовать, кто мы есть. Это же о возрождении национальной души.

Евгений Авдеенко: Не соглашусь, что независимость – это подарок. Люди сопротивлялись и 300 лет назад. Я видел то видео, когда пацаны "Воины света" пели с палками на корабле "Ольшанский". Я следил за событиями, был на Майдане, видел оторванную руку, дальше мои друзья пошли кто в Иловайск, кому я плиту покупал на броник... И хотелось бы принять участие в создании кино именно на такую ​​тему, а не в гибридных сериалах с российскими актерами. Хотелось о нашей борьбе, о своем.

Тимур Ященко: Я очень надеюсь, что этот фильм будет объединять украинцев и наталкивать на переосмысление тех, у кого генетическая память или воспитание не украинское. Нам сверхважно прощать друг друга и объединяться.

Во второй части интервью вы узнаете, когда режиссер и актеры идентифицировали себя украинцами, чувствуют ли они сейчас атмосферу 2014 года, а также о том, удается ли за последние годы качественно создавать арт-фронт и возможно ли в дальнейшем надлежащее финансирование лент, которые принято считать патриотическими.

Фото и видео: Виктор Тимохин и Сергей Терещенко