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Черная королева в Chanel: Пенелопа Крус ошеломила выходом на красной дорожке Оскара-2020

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Пенелопа Крус на красной дорожке Оскара 2020 / Getty Images

Одна из самых известных испанских актрис, которой удалось покорить Голливуд, решила штурмовать красную дорожку Оскара-2020. 45-летняя Пенелопа Крус поразила фанатов безупречным образом от Chanel.

Для популярных актрис Голливуда кинопремия Оскар-2020 – это хорошая возможность заявить не только о своем таланте, но и об отличном вкусе. По крайней мере, выход Пенелопы Крус точно попадет в список лучших образов с красной дорожки.

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Звезда фильма "Боль и слава" традиционно выбрала образ от Chanel. Напомним, она тесно дружит с представителями бренда, о чем свидетельствует ее верность нарядам от легендарной Коко. К Оскару-2020 Пенелопа Крус подошла с еще большей ответственностью, чем обычно, и выбрала наряд от-кутюр.

Черное атласное платье с укороченной юбкой спереди и лаконичным белым цветком на корсете только подчеркнуло изящество актрисы. А пояс из белых жемчужин, который не позволит спутать произведение от Chanel ни с каким другим, только добавил элегантности.

Оскар 2020 червона доріжка, Пенелопа Крус
Пенелопа Крус на Оскаре-2020​ / Getty Images 

Пенелопа Крус
Пенелопа Крус на Оскаре-2020​ / Getty Images

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Автор: Марта Вересюк
Теги: Оскар 2020 LifeStyle Стиль и мода Chanel Пенелопа Крус
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