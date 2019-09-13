Черная кошка и пустые ведра: а вы суеверны?

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Суеверия
Суеверия / LifeStyle 24

Веками украинцы персонифицировали природные явления, животных и конкретные предметы окружающего мира, видя в них разные события и опасности. Так появились суеверия, которые присутствуют в жизни каждого украинца и сегодня.

Ситуация с суевериями и всякой нечистью довольно интересная и загадочная – люди верят в то, во что им хочется верить. И не важно, или этот акт веры является объективным, или это все – полный бред.

Интересно: Пятница 13: приметы и суеверия, связанные с этим днем

Как определили ученые, предрассудком считается вид суеверия, который заключается в том, что человек принимает за реальность неведомые силы, способные предсказывать события и даже влиять на них. Поэтому если происходит то или иное событие – это обязательно должно привести к какому-то результату – негативному или позитивному. Иногда некоторые предрассудки срабатывают из-за стечения обстоятельств.

Суеверны ли вы и знаете ли самые популярные из суеверий – убедитесь с помощью теста.

 

Тест: Снег или дождь: как хорошо вы знаете самые популярные народные приметы про погоду

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Пятница 13: приметы и суеверия, связанные с этим днем
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Теги: Новости Украины LifeStyle Тесты Традиции
Источник: LifeStyle 24
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