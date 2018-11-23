Черная пятница 2018: дата в Украине

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Черная пятница 2018 в Украине
Черная пятница 2018 в Украине / Фото канала 24

Главная распродажа года Черная пятница (Black Friday) обычно приходится на последние числа ноября. В 2018 году она стартует 23 ноября с 00:01.

Именно в ночь с 23 на 24 ноября в магазинах люди будут охотиться на скидки на различные товары вплоть до 90 процентов, поэтому для многих это хорошая возможность купить дешевле подарки друзьям и близким к рождественским и новогодним праздникам.

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В этот день цену снизят в торговых центрах, интернет-магазинах и брендовых бутиках. Черная пятница – совершенно новое явление для Украины и пришло к нам из США вместе с Хэллоуином, так как их отмечают примерно в один период.В Америке – это целая традиция, когда люди проводят всю ночь перед супермаркетами, чтобы успеть первыми сгрести побольше товаров.

Очень часто люди травмируются в давке. Черная пятница не является официальным праздником, но многие работники в этот день берут отгул, за исключением сотрудников розничной торговли, так как в этот день поток покупателей существенно возрастает.

В Черную пятницу магазины открываются очень рано — около 5 утра, а некоторые крупнейшие торговые сети — даже в полночь. Первым покупателям предлагаются серьезные скидки — от 50 до 80 % — это делается для того, чтобы привлечь в магазины как можно больше покупателей.

В Украине Черная пятница проходит значительно скромнее, и большинство скидок обещают интернет магазины.

Теги: Новости Украины LifeStyle Мода Стиль и мода Деньги Новости США Традиции
Источник: 24 Канал
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