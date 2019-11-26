Скидки на AliExpress в Черную пятницу: 10 вещей, которые стоит купить

29 ноября в Украине официально начинается долгожданный день распродаж – Черная пятница. Теперь почти каждый локальный или интернет-магазин предлагает хорошие скидки на все группы товаров. Мы выбрали 10 позиций с AliExpress, среди которых вы можете приобрести что-то полезное для себя.

Черная пятница – это начало предрождественских скидок во всем мире. Начали эту традицию американцы, и постепенно день безумных скидок быстро подхватили другие страны. Период скидок будет длиться больше месяца, но тотальный бум во всех магазинах состоится именно в Черную пятницу, поэтому внимательно следите за товарами, чтобы не пропустить возможность купить вещь за половину ее настоящей цены.

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10 товаров со скидкой на AliExpress в Черную пятницу

Заходя в приложение AliExpress, каждая женщина попадает словно в рай, ведь выбор аксессуаров здесь на любой вкус. А в течение Черной пятницы интернет-магазин дарит вам не только новые стильные украшения, но и бешеную скидку. Поспешите выбрать себе украшения, которые дополнят ваш образ на корпоратив или в новогоднюю ночь.



Выбирайте украшения от обычных сережек до изысканных наборов

Образ успешной и уверенной в себе женщины создается с помощью опрятного наряда и лаконичных аксессуаров. Наручные часы – это именно тот аксессуар, который позволяет женщине всегда контролировать свое время, четко планировать дела и всегда иметь непревзойденный вид. На AliExpress вы можете выбрать модели-унисекс, классические, ювелирные или водонепроницаемые часы.



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Уход за собой – залог красивого внешнего вида и ухожености. В интернет-магазине вы можете заказать разнообразные шампуни, гели для душа, жидкие и сухие мыла. Также много декоративной косметики можно приобрести с существенной скидкой до -50%: тени для бровей, губную помаду, тушь для ресниц, румяна, пудру или тональный крем.



На AliExpress вы найдете широкий ассортимент косметики

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Духи – одна из важнейших деталей, которые характеризуют личность по запаху. Рекомендуем выбрать для зимнего периода сладковатые нотки духов. С помощью духов женщина или мужчина демонстрирует свой характер, эмоцию и передает собственный стиль. На сайте выбрать то, что нужно именно вам – очень просто. Все, что нужно сделать – это выбрать ценовой сегмент и категорию, которая поможет вам быстрее найти нужный аромат.



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До Нового года осталось совсем мало времени, поэтому не теряйте его, а присматривайтесь к наряду, в котором вы бы хотели провести новогоднюю ночь. Выбор платьев на AliExpress настолько велик, что мы не уверены, что вы остановитесь лишь на каком-то одном варианте. А еще помните, что новая одежда сделает вас счастливее, красивее и увереннее в себе.



Красивый наряд – ключик к успеху

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Что еще можно купить в Черную пятницу: 10 полезных девайсов с Aliexpress

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Мобильный телефон – неотъемлемая часть нашей повседневной жизни. А его надежная защита может быть не только залогом его сохранения в идеальном состоянии, но и стильным аксессуаром. С течением времени чехлы для телефона стали, как отдельный вид искусства. Теперь внешний вид вашего телефона может меняться хоть каждый день.



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В интернет-магазине AliExpress вы найдете огромный выбор игрушек для мальчиков и девочек. При выборе товара, особое внимание обращайте на возрастные ограничения. Например, малышам до года следует покупать такие игрушки, которые не нанесут вреда. Детям постарше подойдут интерактивные предметы, которые будут их заинтересовывать и развивать.



Девочкам однозначно понравятся куколки LOL

Домашних любимцев недаром называют нашими друзьями, ведь они не только верные компаньоны, но и неиссякаемый источник положительных эмоций. Именно они дарят нам радость, расслабленность и улыбку на лице. Поэтому мы советуем обратить внимание и на товары для животных, чтобы не обделить заботой наших меньших друзей.



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