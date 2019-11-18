Черная пятница в Украине: в каких магазинах будут самые большие скидки
На старт Черной пятницы ждут не только ярые шопоголики, которые хотят купить вещь со значительной скидкой, но и магазины, которые в день Черной пятницы продают товар в несколько раз быстрее, чем обычно. День наибольших скидок почти на все товары в магазинах будет продолжаться только в пятницу, 29 ноября.
В Черную пятницу большинство вещей можно приобрести с огромной скидкой. Обычно, товары дешевеют от 30 до 70%. Однако, если вы часто посещаете торговые центры с магазинами, то обратите внимание на их начальные цены. Некоторые магазины прибегают к хитрости, и перед началом Черной пятницы, цену товара повышают таким образом, чтобы в Черную пятницу продавать вещь по обычной цене, без денежных убытков для самого магазина.
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В день скидки вы можете попасть на уникальные товары, которые забрали с прилавков раньше. Однако помните, что количество товара все равно ограничено, даже несмотря на то, что склады товаров пополняют перед началом Черной пятницы.
Черная пятница в 2019 году
Какие магазины предлагают наибольшую скидку
Если вам нужно обновить дом новыми товарами, такими как пылесос, стиральная машина, микроволновая печь, утюг и т.д., выбирайте перечень магазинов, которые предлагают достаточно большие скидки.
Самые популярные магазины:
- Rozetka – до 65%
- Eldorado – до 60%
- Фокстрот – до 70%
- METRO
Не спешите покупать одежду и обувь до начала Черной пятницы, ведь 29 ноября у вас будет прекрасная возможность сэкономить на многих товарах.
Одежда и обувь:
- La moda – до 70%
- Дом игрушек – до 70%
- Intertop – до 70%
- Bonprix – до 60%
- Le boutique – до 90%
- Gulliver – до 70%
- Modna Kasta – до 90%
- Topshop – до 50%
Косметика и парфюмерия:
- Watsons – скидка на 6000 товаров
- NYX
- MakeUp – до 30%
- Kosmo
- AVON
Проведенные онлайн-опросы показали, что в среднем украинцы тратят в "Черную пятницу" 126 долларов, покупая одежду, обувь, бытовую технику и электронику, косметику и парфюмерию. Наименьший спрос имеют книги, спортивные товары и нижнее белье.