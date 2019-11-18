Черная пятница в Украине: в каких магазинах будут самые большие скидки

На старт Черной пятницы ждут не только ярые шопоголики, которые хотят купить вещь со значительной скидкой, но и магазины, которые в день Черной пятницы продают товар в несколько раз быстрее, чем обычно. День наибольших скидок почти на все товары в магазинах будет продолжаться только в пятницу, 29 ноября.

В Черную пятницу большинство вещей можно приобрести с огромной скидкой. Обычно, товары дешевеют от 30 до 70%. Однако, если вы часто посещаете торговые центры с магазинами, то обратите внимание на их начальные цены. Некоторые магазины прибегают к хитрости, и перед началом Черной пятницы, цену товара повышают таким образом, чтобы в Черную пятницу продавать вещь по обычной цене, без денежных убытков для самого магазина.

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В день скидки вы можете попасть на уникальные товары, которые забрали с прилавков раньше. Однако помните, что количество товара все равно ограничено, даже несмотря на то, что склады товаров пополняют перед началом Черной пятницы.



Черная пятница в 2019 году

Какие магазины предлагают наибольшую скидку

Если вам нужно обновить дом новыми товарами, такими как пылесос, стиральная машина, микроволновая печь, утюг и т.д., выбирайте перечень магазинов, которые предлагают достаточно большие скидки.

Самые популярные магазины:

Rozetka – до 65%

Eldorado – до 60%

Фокстрот – до 70%

METRO

Не спешите покупать одежду и обувь до начала Черной пятницы, ведь 29 ноября у вас будет прекрасная возможность сэкономить на многих товарах.

Одежда и обувь:

La moda – до 70%

Дом игрушек – до 70%

Intertop – до 70%

Bonprix – до 60%

Le boutique – до 90%

Gulliver – до 70%

Modna Kasta – до 90%

Topshop – до 50%

Косметика и парфюмерия:

Watsons – скидка на 6000 товаров

NYX

MakeUp – до 30%

Kosmo

AVON

Проведенные онлайн-опросы показали, что в среднем украинцы тратят в "Черную пятницу" 126 долларов, покупая одежду, обувь, бытовую технику и электронику, косметику и парфюмерию. Наименьший спрос имеют книги, спортивные товары и нижнее белье.