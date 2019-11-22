10 товаров со скидкой, которые стоит купить в Черную пятницу

Признавайтесь, кто из вас ждет Черную пятницу? Этот день мы любим все, ведь имеем уникальную возможность купить товары с огромной скидкой не только в локальных магазинах, но и не выходя из дома в интернет-магазинах. Мы знаем, как вам тяжело сосредоточиться на покупках, которые вам действительно нужны, поэтому предлагаем посмотреть список товаров, в которых вы точно не разочаруетесь.

Скидки в Черную пятницу – это не только хорошая возможность купить товары дешево для себя, но и приобрести подарки для друзей и близких к рождественским и новогодним праздникам. Официально бум шопинга стартует в Украине 29 ноября, но мы советуем присматриваться к товарам уже сейчас, ведь большинство магазинов уже начали этап скидок на свою продукцию.

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Одежда

Что-что, а вот одежду купить в Черную пятницу будет одной из самых легких задач. Вам не обязательно ждать официального старта, ведь многие магазины предлагают скидки уже сейчас, ведь позже при интенсивном ажиотаже можно не успеть купить вещь, которую вы очень хотите. Что интересно, магазины в Черную пятницу не только пополняют свои запасы на складе, но и выставляют на продажу вещи, которые давно исчезли с прилавков.



Покупайте одежду почти за пол-цены!

Косметику

Почти все магазины косметики в день Черной пятницы дарят щедрые скидки своим покупателям. Крем для лица, маски, шампуни, кондиционеры – являются необходимыми предметами для каждой леди. Относительно декоративной косметики – присматривайтесь к скидкам, которые будут предлагать на помады, тени для век, туши для ресниц или румяна.

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В Черную пятницу вы можете выбрать товары со скидкой не только для себя, но и для своих близких или родных. Побалуйте свою мамочку подарочным набором за 153 гривны, а для подруги выберите, например, набор для маникюра или парфюмированный гель для тела и волос за 230 гривен.



Выбирайте свой любимый оттенок

Кухонный инвентарь

Большинство своего времени женщины, которые любят готовить – проводят на кухне. И, безусловно, вкусные блюда у нас получаются не только благодаря любви к приготовлению, но и красивой посуде. Кастрюля – самая необходимая вещь на кухне, которую в период бешеных скидок, можно приобрести по выгодной цене. Красивые тарелки, чашки, вилки, ложки – все это оживит вашу кухню и заиграет новыми красками. В конце концов, с новой посудой блюдо получается еще более вкусным. Керамическая тарелка обойдется максимум в 80 гривен, тарелка с узором в среднем будет стоить 150 гривен.



Пусть ваши обеды благодаря посуде будут вкуснее

Витамины

Ни для кого не секрет, что в Черную пятницу в магазинах будет происходить полный ад. В Украине ситуация не такая критическая, как в Америке, впрочем толпу людей и километровую очередь в кассу вы все же застанете. Для того, чтобы сэкономить свое время – обратите внимание на интернет-магазины. Они также не отстают и предлагают довольно хорошие скидки на все группы товаров.

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В каждой категории содержится огромное количество товаров на любой вкус. Предлагаем тщательно изучить ассортимент различных пищевых добавок, витаминов и минералов. Семена чиа можно купить по достаточно хорошей цене – всего за 172 гривны, витамин С за 320 гривен, а таблетки Кальция – так называемого "короля" всех микроэлементов за 399 гривен.



Готовьте вкусные чиа пудинги

Гаджеты

Черная пятница – это обвал цен на любые гаджеты. Специализированные магазины с техникой предлагают скидки до 70%. В этот период телефон, ноутбук, телевизор или фотоаппарат можете приобрести по приятной цене. Впрочем это не только единственные товары, которые вы можете купить. Обратите внимание на аксессуары, детские товары, акустику или наушники. Думаем, вы точно найдете что-то из нужных вам товаров с достаточно большой скидкой.



В Черную пятницу большой выбор разнообразных гаджетов

Обувь

Обувь – одна из основных составляющих образа любого человека. Сапоги, ботинки, туфли, сандалии, кроссовки – все это атрибуты гардероба, которые нужны каждому из нас. Интернет-магазины в Черную пятницу предлагают хорошие скидки для таких товаров. Элегантные ботфорты на каблуке обойдутся вам в 4479 гривен, а мужские кроссовки в 2239 гривен.



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Декор для дома

Чтобы наш дом был уютным, его надо декорировать разнообразными элементами, которые создают домашний уют. Украсить свой дом вы можете с помощью настольной лампы, ароматическими свечами или вязаными элементами. Учитывая то, что скоро наступит новогодняя пора – присмотритесь к гирляндам и елкам. На рождественские элементы декора в магазинах будет действовать скидка от 15 до 60%.



Создайте дома атмосферу настоящего праздника

Игрушки для детей

Если вы зайдете в магазин с детскими игрушками в Черную пятницу, то, вероятно, быстро из него выйти вам не удастся. Магазины заботятся о том, чтобы и малышам достались игрушки со скидкой. Товары в широком сегменте варьируются со скидкой от 20% до 70%. Такие товары разлетаются достаточно быстро, поэтому спешите.



Порадуйте своих малышей

Книги

Мы знаем, что когда вы попадаете в магазин, то находитесь как будто в лабиринте. Вам трудно найти концентрацию в мире литературы. И это не удивительно, ведь книги стали настолько эстетически приятно оформленными и интересно написанными, что нам трудно удержаться лишь на каком-то одном варианте. Поэтому Черная пятница дает вам возможность пополнить свою библиотеку не только одной книжкой, а выбрать их даже несколько, ведь скидки вас приятно удивят.



Добрая книга согреет вас в холодный вечер

Белье

Чем еще можно дополнить женскую красоту, как не изысканным бельем? Устройте для себя праздник, ведь в период Черной пятницы можно существенно сэкономить. Бюстгальтер с Push-up обойдется вам в 539 гривен, а трусики всего в 299 гривен. Просыпайтесь каждое утро королевой!



Сделайте подарок самой себе

Удачных Вам покупок!