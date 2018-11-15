Черная пятница: 5 советов для удачных покупок

Следуя американским традициям, отечественные интернет-магазины готовятся к Черной пятнице. Это будет большая распродажа с вкусными ценами. Предложений будет много. Но и риски будут. Сайт 24 канала совместно с экспертами подготовили памятку – что стоит помнить, чтобы не прогадать на распродаже.

Уже на следующей неделе все будут "праздновать" Черную пятницу и потратят тысячи гривен на покупки. Чтобы шопинг принес удовольствие, следует к нему подготовиться. 24 каналу об этом подробнее рассказали специалисты маркетплейса Prom.ua.

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1. Узнайте об условиях возврата товара

После того, как вы подготовили список желаемых товаров, ознакомьтесь с условиями их возврата. Особенно это актуально для сайтов, где вы раньше не покупали. Если товар не подошел, его можно вернуть в течение 14 дней, однако следует придерживаться определенных правил. Об этом, как правило, написано на сайте продавца. К товарам, которые не подлежат возврату, относятся: продукты и напитки, лекарства, предметы гигиены, косметика и парфюмерия, мягкие детские игрушки, белье.



Черная пятница 2018

2. Следите за ценами

На одни и те же товары продавцы делают разные скидки. За неделю, или хотя бы за 2-3 дня, запишите себе цены в магазинах на выбранные товары. Так вы увидите реальный размер скидок. Продавцы используют Черную пятницу также, чтобы избавиться от "остатков" среди тех товаров, на которые прошел сезон. Самые большие скидки делают на одежду и обувь. Поэтому, летние платья, сарафаны могут стоить на 70% дешевле, осенняя и зимняя одежда из прошлых коллекций – на 25-40%. А вот скидки на технику, электронику и мебель наименьшие – около 15-20%.

3. Сделайте разведку

Товары с лучшей ценой разбирают за первые два часа. Чтобы не тратить время на поиск выгодных предложений, подпишитесь на рассылки тех магазинов, в которых планируете покупки. Следовательно, вы быстро сориентируетесь где и с чего начать шопинг.

4. Общайтесь с продавцом

Выбирая на маркетплейсе, можно торговаться с продавцами и получить дополнительную скидку.

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5. Избегайте мошенников

Независимо от дней акций и распродаж, рационально оценивайте стоимость товара. Если на дорогой товар стоит очень большая скидка, проверьте сначала продавца. Изучайте их рейтинг и отзывы. Кроме того, выбирайте доставку курьером с оплатой наличными, либо в почтовое отделение с наложенным платежом.



Черная пятница 2018

Лучше избегать оплаты на личную карту продавца, тем более, если это новый для вас интернет-магазин. Лучше выбирайте проверенные места для интернет-шопинга. Например, Prom.ua страхует все покупки через маркетплейс на 3000 гривен, Bigl.ua – на 5000 гривен.

Когда лучше заходить на сайты, чтобы выгодно купить?

Распродажа стартует 23 ноября в 00:00 и продолжается до 23:59. Лучше заказывать товар как можно раньше, потому что из-за высокого спроса до конца распродажи нужных вещей может не быть.

Поэтому, чтобы сгоряча не купить лишнего в Черную пятницу, составляйте список покупок, мониторьте их стоимость за несколько дней до начала распродажи. Удобнее всего это делать с помощью прайс-агрегаторов или маркетплейсов. Таким образом вы точно будете знать, что: а) купили выгодно; б) купили сознательно; в) вещь вам действительно нужна, а не просто подвернулась.