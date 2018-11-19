Черная пятница в Киеве: Melovin и Tayanna дадут бесплатный концерт

В Киеве состоится одна из самых ожидаемых распродаж – Черная пятница. Кроме товаров со скидками, люди смогут послушать бесплатный концерт с участием Melovin, Tayanna, Constantine и Dside Band.

Когда и где состоятся выступления

23 ноября вся страна погрузится в мир шопинга. Все потому, что известные бренды устраивают большую распродажу под названием Черная пятница. Но не только покупкой вещей со сниженными ценами порадуют организаторы мероприятия. В торговом центре Dream Town киевляне и гости города станут зрителями бесплатного выступления популярных украинских звезд.

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В частности, в перерыве между шоппингом люди смогут насладиться любимыми хитами артистов Melovin, Tayanna, Constantine и Dside Band. Выступления будут проводиться в специальной лаунж-зоне.

Чего ждать от Черной пятницы

В торговом центре обустроят несколько оригинальных площадок для фото и будки для печати снимков. Сам же праздник проведут в стиле диско, следовательно, согласно анонсу, всех участников мероприятия ожидают музыка, зеркальные шары и блестящий метафан.

Стоит отметить, что во всех городах Украины скидки на одежду и обувь будут достигать 80%, а торговые центры будут предлагать дополнительные развлечения покупателям.