Черная пятница в Украине: где искать большие скидки

Черная пятница в США обычно сопровождается ночевкой под магазинами, километровыми очередями и драками. Чтобы приобрести товар по бешеным скидкам, люди готовы на что угодно. Переняли ли ритуал украинцы, и действительно ли у нас можно изрядно сэкономить – читайте в материале 24 канала.

В американских магазинах аномальные скидки до 70-90% как магнит притягивают толпы покупателей. В городах всегда безумные пробки, а в торговых залах – драки. Именно поэтому, по одной из версий, американские копы окрестили этот день черной пятницей.

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В Украине все куда спокойнее. Здесь никто не занимает очередь с ночи и не вырывает товар из рук, ведь в основном все знают: акция может оказаться ненастоящей.

► Главные правила

В Черную пятницу скидка в магазине должна быть на весь ассортимент, а на ценниках не должно быть ничего переклеено. Некоторые магазины в Черную пятницу, переклеивая ценники, ставят такую же или даже более высокую цену.

Правильная черная пятница должна быть, когда вы заходите в магазин, и у вас полностью скидка на весь ассортимент. Возможно, на ценниках будет что-то наклеено. Поэтому стоит понимать, что на черную пятницу правивльные честные ритейлеры никогда не переклеивают и не заклеивают ценники!

– отметила руководитель отдела коммуникаций торгового центра Татьяна Атаджанова.

► Инспекция журналистов 24 канала

Журналисты 24 канала решили проинспектировать черную пятницу в некоторых магазинах Киева и сделали несколько выводов:

Не все магазины меняли ценники, ограничились лишь объявлениями. Поэтому цены надо уточнять.

На одежду скидки примерно 30% , однако не на все и не всюду. Если постараться, можно найти больше.

, однако не на все и не всюду. Если постараться, можно найти больше. Похожая ситуации с одеждой – ситуация с косметикой.

Спортивные товары продают вдвое дешевле.

Электронику можно найти на 15% дешевле.

Поэтому, если видите рекламу с бешеной скидкой, стоит быть готовым, что это лишь маркетинговый ход.

► Скидки в интернет-магазинах

А вот в интернет-магазинах скидки более существенные и настоящие. Во время онлайн-шопинга на иностранных сайтах в этот день можно получить скидку в 70%. В Украине на схожую модель скидка может быть лишь 30% – и даже несмотря на это, цена будет дороже в четыре раза.

Однако, заказывая онлайн, вещь не проверишь и не всегда вернешь. Поэтому стоит делать покупки на проверенных сайтах.

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Во время онлайн-шопинга на иностранных сайтах можно выловить большие скидки

► Правила возврата

По словам исполнительного директора Союза потребителей Украины Максима Несмиянова, есть 31 Категория товаров, которые не подлежат возврату. Даже, если они новые и не были открыты.

К товарам, которые нельзя возвращать, относятся:

перчатки,

носки,

белье,

парфюмерия,

золото,

и другие.

В магазине вам должны выдать фискальный чек на любой товар. Если товар имеет гарантию, то гарантийный талон.

►Эмоциональный аспект

Стоит сохранить холодный ум. Именно на то, что вы потеряете голову, увидев скидку, делают ставки маркетологи. Перед тем, как идти на кассу или нажимать на значок "корзина" спросите себя, действительно ли это вам нужно? Ведь импульсивный шопинг приносит радость лишь в момент покупки. Помните об ответственном потреблении.

Как не стать жертвой маркетологов – читатйте здесь.