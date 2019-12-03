"Черная вдова" от Marvel: в сети появился первый тизер-трейлер с Скарлетт Йоханссон – видео

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"Черная вдова": первый тизер / IMDb

Кинокомпания Marvel начинает подогревать интерес своих фанатов к будущей ленте, которую обещают выпустить в мае 2020 года. Так, тризер-трейлер к фильму "Черная вдова" уже будоражит сеть.

Будущий фильм "Черная вдова", основанный на одноименных комиксах от Marvel Comics, получит долгожданную экранизацию уже в 2020 году. Поскольку все предыдущие фильмы от вселенной Marvel пользовались большой популярностью, смело можно предполагать, что супергеройская лента о женщине в отличной физической форме получит не меньший успех в прокате.

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Над картиной работают глава Marvel Sudios и известный продюсер Кевин Фейдж, режиссер Кейт Шортленд и сценаристы Жак Шеффер и Нед Бенсон. Главную роль традиционно исполнит Скарлетт Йоханссон, за которой закреплен персонаж Черная Дома в студии Marvel, Дэвид Харбор, Флоренс Пью и другие.

Сюжет картины "Черная вдова" будет разворачиваться после событий, произошедших в "Первом мстителе: Противостояние". Именно поэтому он откроет немало тайн о прошлом Наташи Романовой в Будапеште.

"Черная вдова": первый тизер-трейлер смотреть видео

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино Скарлетт Йоханссон Disney Marvel
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