Сериал "Чернобыль" 4 серия – трейлер и сюжет

Трейлер к новому эпизоду сериала "Чернобыль" появился в сети сразу после завершения 3 серии. 27 мая вышла 4 серия американского сериала "Чернобыль" от HBO, которая стремительно набирает популярность в Украине. Всю историю о чернобыльской катастрофе американцы планируют показать по 5 серий.

Посмотреть полную серию можна с подпиской на сервис Megogo, или же с подпиской на Netflix. Именно они предоставляют доступ зрителям к продукции HBO. Как известно, финальная, 5 серия выйдет в следующий понедельник – 3 июня.

Сериал "Чернобыль" трейлер и сюжет 4 серии

Четвертый эпизод сериала Чернобыль, получивший название Счастье всего человечества (The Happiness of All Mankind), вышел на экраны 27 мая 2019 года в Украине.

Смотрите трейлер 4 серии сериала "Чернобыль" от HBO:

В новой серии Валерий Легасов и советский вице-премьер-министр Борис Щербина будут рассматривать возможность использования лунных вездеходов для удаления радиоактивного мусора.

В четвертом эпизоде Ульяна столкнется с препятствованием правительства, пытаясь определить причину взрыва.

Что известно про сериал "Чернобыль"?Пятисерийный британо-американский мини-сериал, освещающий экологическую катастрофу в Украине – взрыв энергореактора в Чернобыле в 1986 году. События сюжета разворачиваются после взрыва реактора на Чернобыльской атомной электростанции. Финальная серия выйдет 3 июня. В Украине ее можно будет увидеть на следующий день – 4 июня.