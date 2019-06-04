Сериал "Чернобыль": в четвертой серии заметили значимый киноляп

Поклонники и внимательные зрители сериала "Чернобыль" заметили серьезную недоработку команды HBO. В предпоследней серии в кадр попал объект, которого в то время, когда взорвалась Чернобыльская АЭС, быть не могло.

Создатели сериала "Чернобыль" на славу поработали над тем, чтобы сюжет точно передавал события тех лет. С первой серии лента захватила поклонников со всего мира. Однако даже съемочная группа телеканала HBO допустила ошибки в съемки предпоследнего эпизода.

Читайте также: От Киевского моря до спальных районов Вильнюса: где снимали сериал "Чернобыль" от HBO

В четвертой серии, которая получила название "Счастье всего человечества", в кадре появился памятник, который построили в 2011 году. Архитектурная постройка возведена в честь ликвидаторов Чернобыльской катастрофы. Об этом на своей странице в Facebook написал зритель Sergey Doda.