Сериал "Чернобыль": в четвертой серии заметили значимый киноляп

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Кадр из сериала "Чернобыль"
Кадр из сериала "Чернобыль" / IMDb

Поклонники и внимательные зрители сериала "Чернобыль" заметили серьезную недоработку команды HBO. В предпоследней серии в кадр попал объект, которого в то время, когда взорвалась Чернобыльская АЭС, быть не могло.

Создатели сериала "Чернобыль" на славу поработали над тем, чтобы сюжет точно передавал события тех лет. С первой серии лента захватила поклонников со всего мира. Однако даже съемочная группа телеканала HBO допустила ошибки в съемки предпоследнего эпизода.

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В четвертой серии, которая получила название "Счастье всего человечества", в кадре появился памятник, который построили в 2011 году. Архитектурная постройка возведена в честь ликвидаторов Чернобыльской катастрофы. Об этом на своей странице в Facebook написал зритель Sergey Doda.

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Кино Чорнобыль сериал
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