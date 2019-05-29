Сериал "Чернобыль" 5 серия – дата выхода и где смотреть

HBO опубликовал трейлер пятого финального эпизода мини-сериала "Чернобыль" об аварии на Чернобыльской АЭС. Скоро, 3 июня покажут заключительную, 5 серию этого сериала. Эпизод получил название "Вечная память".

В Украине он будет доступен для легального просмотра на стриминговых платформах Oll.tv, MEGOG, и divan.tv уже в день премьеры 3 июня.

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В предыдущей серии Валерий Легасов и советский вице-премьер-министр Борис Щербина рассматривали возможность использования лунных вездеходов для удаления радиоактивного мусора. В четвертом эпизоде Ульяна столкнулась с препятствием правительства, пытаясь определить причину взрыва.

Смотрите трейлер 5 серии сериала "Чернобыль":

Что известно про сериал "Чернобыль"?Пятисерийный британо-американский мини-сериал, освещающий экологическую катастрофу в Украине – взрыв энергореактора в Чернобыле в 1986 году. События сюжета разворачиваются после взрыва реактора на Чернобыльской атомной электростанции. Финальная серия выйдет 3 июня. В Украине ее можно будет увидеть на следующий день – 4 июня.