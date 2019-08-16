Чернобыль: как звучит голос Припяти в новом музыкальном проекте – видео

На площади Припяти, возле одного из символов Чернобыля – обзорного колеса, стартовал уникальный музыкальный проект – "Чернобыль: Death Town Music". Так, первым выступил DJ Slap (настоящее имя – Николай Павленко), исполнивший музыку, которую написал и посвятил теме Чернобыля.

Идея проекта "Чернобыль: Death Town Music" заключается в том, чтобы предоставить всему миру возможность услышать голос легендарных Чернобыля и Припяти, приобщиться к реанимации "мертвых городов".

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Организаторы отмечают, что проект должен привлечь внимание не только к трагедии и ее последствиям, но и к будущему Чернобыльской зоны. Одновременно с выступлением DJ Slap шла запись live концерта.

"Чернобыль: Death Town Music": смотрите видео

Как отмечает автор идеи и организатор проекта Борис Линник, цель проекта – привлечь внимание к этому уникальному месту в качестве трендового пространства для экстремального, индустриального и кино туризма в Чернобыльской зоне среди украинских и иностранных путешественников.



Чернобыль / Пресс-служба

"Помимо прочего, это – уникальный заповедник, где проводятся разнообразные исследования, которые интересны ученым во всем мире. Также я бы хотел, чтобы результатом реализации моего проекта стало улучшение инфраструктуры региона: строительства новых хостелов, отелей и кемпинг-парков. И это событие в Припяти – только начало нашей работы в этом направлении", – добавил Линник.

Продюсер проекта Ирина Николаенко вспомнила о выходе сериала HBO "Чернобыль", который напомнил о трагедии, ответил на вопросы, с ней связанные, и привлек внимание мирового сообщества к Украине в целом.

Для меня как для продюсера, чья деятельность на 80 процентов связана с этой территорией, радостно наблюдать рост интереса со стороны не только туристов, но и со стороны художников! Проект "Чернобыль: Death Town Music" в частности и новый творческий продукт в целом, становится все более глубоким, осмысленным, таким, который касается самой души! Важно, что он неизменно демонстрирует оптимизм и определенную надежду и веру в то, что у Зоны отчуждения есть будущее, и что это страшное словосочетание становится все менее актуальным,

– отметила Николаенко.



"Чернобыль: Death Town Music" / Пресс-служба