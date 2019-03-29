"Чернобыль": создатели "Игры престолов" выпустили трейлер о трагедии в Украине

Американский телеканал HBO представил полноценный трейлер к сериалу "Чернобыль" о трагедии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Премьеру фильма следует ожидать 6 мая этого года.

В сериале режиссера Джона Ренка, созданием которого занялись разработчики "Игры престолов", говорится о техногенной катастрофе, которая охватила не только территорию Украины, но и соседские территории. Создатели покажут всю хронологию тех событий, которые произошли в апреле 33 года назад в городе Припять Киевской области от эвакуации людей и создания 30-километровой зоны вокруг города до последствий радиационного загрязнения как в природе, так и среди людей.

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"Чернобыль": смотреть трейлер фильма онлайн

В сериале на основе реальных событий сыграли такие актеры, как Стеллан Скарсгард, Эмили Уотсон, Джаред Харрис и другие. Продюсерами ленты выступила Кэролин Штраус, ранее работавшая над другими знаменитыми лентами – "Секс в большом городе" и "Игра престолов". Над "Чернобылем" также работал продюсер сериала "Черное зеркало". Сериал будет состоять из пяти эпизодов, а съемки сериала проводились в столице Литвы, Вильнюсе.

Что известно о трагедии на Чернобыльской АЭС?​

В ночь на 26 апреля 1986 года в городе Припять, расположенном в Киевской области, состоялась техногенная экологически гуманитарная катастрофа. Из-за перегрева реактора произошло два тепловых взрыва и дальнейшее разрушением четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. Реактор был полностью разрушен, а в воздух выброшено большое количество радиоактивных веществ. Сначала взрыв, мощностью 300 Хиросим, ​​замалчивался, но после сообщений из Швеции, где были обнаружены радиоактивные частицы, принесенные из восточной части СССР, началась экстренная эвакуация.



Из Киевской области было эвакуировано около 130 тысяч человек, а по официальным данным, радиоактивное поражение получили около 600 тысяч человек. Сейчас вокруг ЧАЭС создана 30-километровая зона отчуждения. Было построено изоляционное сооружение "Укрытие" над четвертым энергоблоком ЧАЭС, но в 2013 году он начал постепенно обваливаться, но это не повлекло за собой повышение радиационного фона.