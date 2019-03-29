"Чернобыль": создатели "Игры престолов" выпустили трейлер о трагедии в Украине
Американский телеканал HBO представил полноценный трейлер к сериалу "Чернобыль" о трагедии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Премьеру фильма следует ожидать 6 мая этого года.
В сериале режиссера Джона Ренка, созданием которого занялись разработчики "Игры престолов", говорится о техногенной катастрофе, которая охватила не только территорию Украины, но и соседские территории. Создатели покажут всю хронологию тех событий, которые произошли в апреле 33 года назад в городе Припять Киевской области от эвакуации людей и создания 30-километровой зоны вокруг города до последствий радиационного загрязнения как в природе, так и среди людей.
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"Чернобыль": смотреть трейлер фильма онлайн
В сериале на основе реальных событий сыграли такие актеры, как Стеллан Скарсгард, Эмили Уотсон, Джаред Харрис и другие. Продюсерами ленты выступила Кэролин Штраус, ранее работавшая над другими знаменитыми лентами – "Секс в большом городе" и "Игра престолов". Над "Чернобылем" также работал продюсер сериала "Черное зеркало". Сериал будет состоять из пяти эпизодов, а съемки сериала проводились в столице Литвы, Вильнюсе.
Что известно о трагедии на Чернобыльской АЭС?
В ночь на 26 апреля 1986 года в городе Припять, расположенном в Киевской области, состоялась техногенная экологически гуманитарная катастрофа. Из-за перегрева реактора произошло два тепловых взрыва и дальнейшее разрушением четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. Реактор был полностью разрушен, а в воздух выброшено большое количество радиоактивных веществ. Сначала взрыв, мощностью 300 Хиросим, замалчивался, но после сообщений из Швеции, где были обнаружены радиоактивные частицы, принесенные из восточной части СССР, началась экстренная эвакуация.
Из Киевской области было эвакуировано около 130 тысяч человек, а по официальным данным, радиоактивное поражение получили около 600 тысяч человек. Сейчас вокруг ЧАЭС создана 30-километровая зона отчуждения. Было построено изоляционное сооружение "Укрытие" над четвертым энергоблоком ЧАЭС, но в 2013 году он начал постепенно обваливаться, но это не повлекло за собой повышение радиационного фона.