Чернобыльская катастрофа: 5 фильмов об аварии на АЭС

Сегодня в Украине отмечают 33-ю годовщину трагедии на Чернобыльской атомной электростанции. Но что мы знаем о крупнейшей экологической катастрофе XX века?

Мы подобрали 5 разножанровых фильмов, которые позволят вам взглянуть на трагедию по-другому.

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"Аврора"

Украина, 2006 год, режиссер – Оксана Байрак

Девочка-сиротка, что мечтает стать балериной, получает большую дозу радиации в момент взрыва на атомной электростанции. Единственным шансом на спасение является поездка в США для оперирования. За рубежом, в стенах больницы, Аврора встречает своего кумира, артиста балета Ника Астахова. Именно встреча с угасающей жизнью, что мечтает выступать, станет для мужчины переломным моментом... Фильм в свое время был отправлен на Оскар, но награды так и не получил.

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"Чернобыль.3828"

Украина, 2011 год, режиссер – Сергей Заболотный

Это фильм, в основу которого вошли воспоминания Валерия Стародумова о днях смертельно опасной работы – операции по очистке кровель возле самого эпицентра взрыва, в месте самого высокого радиоактивного излучения. "Чернобыль.3828" посвящен тем солдатам срочной службы и курсантам военных училищ, которые спасали мир от радиоактивного заражения. Их было 3828 человек.

Смотреть трейлер к фильму "Чернобыль.3828" онлайн:

"Земля забвения"

Украина, Франция, 2011 год, режиссер Михаль Боганим

Мирная и спокойная жизнь молодых людей разрушается в один момент. Потеря близких, паника и страх, болезни – вот с чем встретились герои картины. Картина стала первой драматической ролью для актрисы украинского происхождения Ольги Куриленко. Почувствовать глубину трагедии через искалеченные судьбы героев вы сможете именно в этой ленте.

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"В субботу"

Украина, Россия, Германия, 2011 год, режиссер – Александр Миндадзе

Суббота 26 апреля 1986 года – день, когда властные структуры выбрали позицию "не сообщать". События фильма разворачиваются в первые 24 часа после взрыва. Главный герой невольно становится свидетелем произвола руководства и встает перед выбором: выполнить свой гражданский долг или подчиниться приказам "сверху". Фильм дает возможность не только быть наблюдателем, но и частичным участником своей истории о безудержном желании жить среди страха и катастрофы.

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"Русский дятел"

Украина, США, Британия, 2015 год, режиссер – Чад Грация

Фильм-расследование Федора Александровича о причинах Чернобыльской катастрофы. В фильме предоставляются аргументированные свидетельства причастности советских чиновников к взрыву на АЭС ради их "покрывания" из-за неисправности объекта "Дуга", известного на Западе как "Русский дятел". Фильм удостоен названия лучшей документальной ленты фестиваля независимого кино "Сандэнс".

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Автор: Валерия Жадан