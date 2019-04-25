Черное или белое: два эффектных образа Амаль Клуни для офиса и деловых встреч

Жена голливудского актера Джорджа Клуни и успешный юрист Амаль является модным примером и наставником многих модниц в мире. Так, два последних выхода 41-летней женщины действительно ошеломляют, ведь можно выглядеть стильно и ярко даже в простой одежде базовых цветов.

На днях Амаль Клуни посетила заседание в Совете Безопасности ООН. Для выхода юрист подготовила беспроигрышный вариант – черное платье-футляр, которое выглядело очень элегантно.

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А для завершения образа жена Джорджа Клуни выбрала серые замшевые туфли на каблуках, большую черную сумку и солнцезащитные очки. Волосы Амаль распустила и закрутила в локоны, поэтому выглядела в дневное время, словно с обложки глянца.

Наступного дня, 24 квітня, Амаль Клуні потрапила в об'єктиви фотографів у білосніжному вбранні: обтислій сукні Zac Posen та жакеті у тон. Бежева сумка та човники у тон чудово доповнили ефектний образ жінки.