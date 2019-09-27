"Черное Рождество": вышел первый украинский трейлер американского хоррора

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Кадр из фильма "Черное Рождество" 2019
Кадр из фильма "Черное Рождество" 2019 / IMDb

В будущей ленте "Черное Рождество" (Black Christmas) съемочная команда покажет ценителям жанра "ужасы", что от этого, казалось бы, домашнего праздника, пахнет еще и ужасными тайнами.

Первый дублированный трейлер к фильму "Черное Рождество" (Black Christmas) появился на YouTube-канале B&H Film Distribution Company.

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Мировая премьера картины, дистрибуцией которой занимается кинокомпания Universal Studios, состоится накануне католического Рождества, 13 декабря 2019 года. А вот в украинский прокат она выйдет через несколько дней после Рождества, 9 января 2020 года. Стоит отметить, что экранизация 2019 года будет снята по мотивам одноименного детектива "Черное Рождество" 1974 года.

По сюжету фильма, в разгаре новогодних и рождественских вечеринок в одном из колледжей происходит серия ужасных убийств. Студентки учебного заведения одна за другой умирают, однако расплата за преступления не заставит себя ждать. Девушки, которые до сих пор остались в живых, не хотят стать следующими жертвами, так что решают объединиться и бесстрашно бросают вызов жестокому убийце-маньяку. Теперь тот, кто охотился за добычей не поймет, когда сам станет ею.

Главные роли в фильме сыграют Бриттани О'Грэйди, Имоджен Путс, Кэри Элвес и другие. Режиссером картины выступит Софи Такала.

Смотреть трейлер к фильму "Черное Рождество": видео

 

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Теги: LifeStyle Голливуд Кино
Источник: LifeStyle 24
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