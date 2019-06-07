Сериал "Черное зеркало": биография всех актеров 5 сезона

5 июня на сайте Netflix появились все серии 5 сезона сериала "Черное зеркало". В последнем сезоне снялись ряд актеров, ознакомиться с которыми можно на нашем сайте.

Культовый сериал "Черное зеркало", который на протяжении многих лет покорял сердца зрителей, выпустил 5 сезон. Журналисты LifeStyle 24 подготовили для вас краткие биографии главных актеров.

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Энтони Маки

Американский актер родился 23 сентября 1978 года в американском штате Луизиана в городе Новый Орлеан. Несколько раз он номинировался на премию ISA в разных категориях. Зрителям Энтони знаком по серии фильмов "Мстители", а также по киноленте "Человек-паук", где он сыграл Сокола.



Энтони Маки – актер сериала "Черное зеркало" (5 сезон, 1 серия – "Атакующие гадюки")

В 2014-м году актер женился на подруге детства Шелетте Чапитал. Супруги воспитывают троих детей. Кроме актерской деятельности, Маки также ведет собственный бизнес. В 2011-м году он открыл бар под названием "NoBar".

Яхья Абдул-Матин II

Яхья Абдул-Матин II родом из Нового Орлеана. Его актерская карьера началась со съемок в сериале "Отрыв", где он сыграл владельца клуба "Кадиллак". Кроме того, он снялся в драме "Сидни Холл", комедии "Спасатели Малибу" и фантастической ленте "Аквамен".



Яхья Абдул-Матин II, сыгравший роль Карла в серии "Атакующие гадюки" 5 сезона сериала "Черное зеркало"

Пом Клементьев

Актриса родом из Франции. Поклонники знают ее по таким фильмам: "Волк", "Бессонная ночь" и "Любовь живет три года".



Актриса Пом Клементьев снялась в первой серии 5 сезона известного сериала "Черное зеркало"

Наибольшую известность получила благодаря роли Мантис в фильме "Стражи Галактики. Часть 2".

Николь Бехари

Николь Бехари родилась в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. В 1985-м году на телевидении дебютировала в фильме "Грехи матери".



Николь Бехари, которая получила роль в первой серии 5 сезона сериала " Черное зеркало"

Бехари снялась также в кинолентах "Сонная лощина", "Стыд" и "42".

Луди Лин

Луди Лин участвовал в съемках и озвучивании фильмов: Охота на монстра, Holiday Spin, Stasis, а также в сериале "Марко Поло".



Луди Лин сіграл в серии "Атакующие гадюки" 5 сезона сериала "Черное зеркало"

Майли Сайрус

26-ти летняя певица и актриса Майли Сайрус сыграла главную роль в третьей серии пятого сезона "Черного зеркала". Наиболее известная поклонникам по главной роли в культовом сериала "Ханна Монтана".



Майли Сайрус сыграла главную роль в серии "Рэйчел, Джек и Эшли тоже" 5 сезона сериала "Черное зеркало"