Черное зеркало 6 сезон: стоит ли фанатам ожидать на продолжение фантастического сериала

Одна из самых известных кинолент современности "Черное зеркало" получила немалую славу благодаря правдоподобности некоторых сюжетов и жутких историй, которые могут случиться с людьми в будущем. Автор сериала рассказал, стоит ли ожидать фанатам на 6 сезон после пандемии коронавируса.

По словам британского писателя и телеведущего, а также автора сериала Чарли Брукера, мир переживает большой стресс из-за карантина и пандемии коронавируса, поэтому он не уверен, что человечество готово к новым сериям "Черного зеркала". Об этом сообщается на IndieWire.

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Я все время что-то пишу, но не уверен, что могу сейчас рассказывать о своей работе. Не думаю, что сейчас людям будет интересно смотреть о разложении общества, поэтому я не работаю сейчас над одним из этих (эпизодов Черного зеркала, – LifeStyle 24). Мне хочется вернуться к комедии, поэтому я писал сценарии, которые заставляют в первую очередь меня смеяться,

– поделился сценарист сериала.

Вопрос о выходе 6 сезона сериала являются вполне логичными, ведь последний 5 сезон появился на экранах в июне 2019 года, и учитывая то, что сезоны обычно выходили с перерывом в год, то в июне 2020-го следовало ожидать новых сногсшибательных историй 6 сезона. Впрочем, Чарли Брукер еще в 2019-м году не был уверен, что стоит ждать выхода шестого сезона.

"Я не думаю, что есть что-то, что может нас остановить. Мы могли бы сделать один раз, мы могли бы сделать непрерывную историю, мы могли бы сделать дополнительные", – таинственно ответил Брукер.

Что такое "Черное зеркало"?Научно-фантастический сериал, который показывает влияние современных технологий на жизнь людей. Создатель сериала Чарли Брукер. Первый сезон "Черного зеркала" вышел в 2011 году.