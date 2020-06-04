Украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк в очередной раз удивила поклонников. Она неоднократно позировала в стильном и откровенном наряде, а теперь взбудоражила сеть наглым образом.

Яркая и зажигательная Леся Никитюк знает, как привлечь внимание к своей личности. Она неутомимо предстает перед камерой в различных образах и делится эффектными фотографиями со своей армией поклонников. На личной странице Леси в инстаграме появился кадр, который вызвал активные обсуждения среди ее подписчиков.

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Почти три с половиной миллиона пользователей сети инстаграм следят за телеведущей и каждый день уделяют много времени, чтобы просмотреть ее сторис и узнать новости из жизни своей любимицы.

Образ Леси Никитюк

На очередном фото блогер предстала в total black образе. Она позирует, сидя в машине, и видно черную кофту и пиджак. Среди аксессуаров звезда выбрала бежевые подвески. Волосы Леся уложила ровно, сделала нежный маникюр, а на лице – нежный макияж, накрасив ресницы тушью.

Но главным акцентом ее аутфита стала кепка черного цвета с надписью Givenchy Paris. В заметке под фото звезда отметила, что надела наряд в таком цвете из-за дождливой погоды, которая уже в течение длительного времени на территории Украины. И настроение у Никитюк такое же мрачное.



Стильный образ Леси Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

За два часа публикация набрала почти 40 тысяч предпочтений. Фоловеры в комментариях отмечают, что Леся, как всегда, выглядит великолепно и в очередной раз показывает свою красоту.