Певица со Львовщины продолжает делиться с поклонниками яркими снимками с отдыха в Одессе. Ирина Федишин продемонстрировала соблазнительную фигуру и равномерный загар на очередной серии фото.

Уже несколько дней артистка активно делится с подписчиками в Инстаграме фотографиями из отпуска. Для семейного отдыха она выбрала солнечную Одессу и сполна насладилась временем, проведенным там.

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Звезда уже вернулась во Львов, однако решила показать поклонникам то, что не успела. В частности, знаменитость организовала соблазнительную фотосессию в бассейне.

Ирина предстала перед камерой в черном бикини, которое хорошо подчеркнуло ее пикантные формы. Такой образ вызвал активные обсуждения в сети. Волосы Федишин собрала в пучок сзади, а лицо решила оставить без косметики и похвастаться натуральной красотой. Дополнила сексуальный образ солнцезащитными очками.

Внимание также привлекает идеальный равномерный загар исполнительницы. Видно, что звезда много времени провела на солнце.



Ирина Федишин в черном купальнике / Instagram / @irynafedyshyn



Соблазнительная Ирина Федишин / Instagram / @irynafedyshyn



Ирина Федишин похвасталась соблазнительной фигурой / Instagram / @irynafedyshyn