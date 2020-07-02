В разгар летнего сезона Леся Никитюк добросовестно развивает свою карьеру на телевидении и вместо отдыха работает в кадре. Однако звезда успевает демонстрировать свои образы в соцсетях. Она показала фото, на котором появилась в черном мини-платье в откровенной позе.

Успешная телеведущая с ослаблением карантина начала съемки сразу двух популярных проектов – "Кто сверху?" и тревел-шоу "Le Маршрутка". Если в изоляции она самостоятельно создавала свои образы, то теперь за ее имидж отвечают стилисты, визажисты и парикмахеры. В инстаграм-профиле Леся Никитюк показала look, который подготовили для ее появления перед камерами.

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Дерзкий образ Леси Никитюк

Телеведущая появилась в черном мини-платье свободного покроя, которое соблазнительно обнажало ее стройные длинные ноги. Смелый аутфит она дополнила черными лакированными босоножками на невысоком каблуке. Особое внимание она уделила и аксессуарам. На ее шее множество ярких цепочек, а на руке красовался массивный золотой браслет.

Макияж с выделенными глазами и насыщенно-красной помадой завершил стильный образ total black. Блондинка собрала волосы в высокий хвост и уложила челку.

Леся Никитюк позировала в весьма откровенной позе, несмотря на то, что была одета в мини-платье. "Я на низком старте", – прокомментировала телеведущая. Она отметила, что фото сделано во время съемок программы "Кто сверху?" и решила поинтересоваться у фанатов, кто же победит в 10 сезоне шоу: "девушки или девушки".