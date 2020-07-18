Популярная певица лишь месяц назад стала мамой во второй раз, однако уже смело позирует перед камерами. Джамала устроила прогулку с новорожденным сыном Селим-Гираем в центре Киева и показала, какой аутфит выбрала для выхода после родов.

Вторая беременность и роды Джамалы пришлись на сложное время пандемии и общенационального карантина. Если отсутствие концертов и напряженного графика положительно повлияли на самочувствие звезды на последних сроках, то соблюдать режим изоляции с новорожденным сыном на руках непросто. Певица редко устраивает прогулки с малышом на свежем воздухе, но каждым выходом делится на личной странице в инстаграме.

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С подругами Джамала встретилась за кофе в кафе своего мужа Бекира Сулейманова. Сына Селим-Гирая звездная мамочка также не оставила без внимания и наслаждалась отдыхом рядом с ним на летней террасе заведения.

"Выходить потихоньку из уютной норы", – лаконично прокомментировала прогулку с сыном артистка, намекая на возвращение к привычному ритму жизни после ослабления карантинных ограничений и родов.

Образ Джамалы

Для выхода звезда выбрала легкое платье-рубашку черного цвета, которое скрывало ее фигру после родов. Всего через месяц после рождения сына звезда не успела вернуть предыдущую форму, однако уже показала первые результаты похудения. Наряд с короткими рукавами и застежками по всей длине Джамала дополнила массивными кроссовками яркого мятного цвета с розовыми вставками.

Волосы певица оставила распущенными, а естественную красоту подчеркнула легким макияжем. Из украшений на ней только подвеска на шее и браслет на руке.