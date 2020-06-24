Популярная украинская певица Настя Каменских в очередной раз продемонстрировала стройную фигуру на знойном фото. Звезда позировала в наряде, которое подчеркнуло ее формы, и потрясла поклонников.

NK распространила впечатляющую фотографию на личной инстаграм-странице. Она в очередной раз демонстрирует, насколько важны уход за собой и занятия спортом.

Читайте также В футболке и кепке: Настя Каменских продемонстрировала стильный образ на фото с фламинго

Артистка в очередной раз устроила домашнюю фотосессию. На карантине она чуть ли не ежедневно показывала свой аутфит и варианты актуальных образов для украинских модниц.

На этот раз Настя предстала перед камерой в total black наряде. Она надела короткий топ и классические брюки с красной вставкой сбоку. Такой look подчеркнул стройную фигуру певицы и вызвал возмущение у многих ее подписчиков. Пользователи сети отмечают, что NK слишком увлеклась похудением.

Она дополнила свой образ массивными украшениями в виде бус и двух браслетов на руках. На лице сделала легкий макияж, а волосы уложила в привычные кудри и забрала на один бок.

"Черный – мой счастливый цвет", – написала в публикации знаменитость.



Настя Каменских продемонстрировала стройную фигуру / Instagram / @kamenskux