Черновицкий театр кукол показывает спектакли онлайн: где смотреть
Черновицкий театр кукол запустил представления онлайн. Так актеры решили развеселить малышей на карантине.
Трансляцию можно посмотреть на фейсбук-странице театра и совершенно бесплатно. Говорится в сюжете 24 канала.
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График традиционный – воскресенье ровно в полдень. Малышей просят не опаздывать, чтобы ничего не пропустить.
В театре уже организовали 3 показа, 2 из них в свободном доступе на фейсбуке. Остальные же будут проводить только онлайн, чтобы было максимальное ощущение единства с театром.
Пригласить же зрителей в театральный зал художники смогут только после того, как во всей стране снимут карантин.
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