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Черновицкий театр кукол показывает спектакли онлайн: где смотреть

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Черновицкий театр кукол запустил представления онлайн. Так актеры решили развеселить малышей на карантине.

Трансляцию можно посмотреть на фейсбук-странице театра и совершенно бесплатно. Говорится в сюжете 24 канала.

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График традиционный – воскресенье ровно в полдень. Малышей просят не опаздывать, чтобы ничего не пропустить.

В театре уже организовали 3 показа, 2 из них в свободном доступе на фейсбуке. Остальные же будут проводить только онлайн, чтобы было максимальное ощущение единства с театром.

Пригласить же зрителей в театральный зал художники смогут только после того, как во всей стране снимут карантин.

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Автор: Ирина Кунинец
Теги: LifeStyle Дети и несовершеннолетние Новости Черновцов Карантин в Украине 2020 Новости Украины Новости культуры
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