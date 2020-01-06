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Черный лебедь: Дженнифер Энистон на красной дорожке "Золотого глобуса"

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Дженнифер Энистон / www.gettyimages.com

В воскресенье, 5 января, прошла церемония награждения "Золотой глобус" 2020, на которой появились популярные голливудские актеры. Среди них – на красную дорожку вышла звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон в потрясающем образе.

Для эффектного выхода Дженнифер Энистон надела невероятное черное платье от Dior с открытыми плечами, пышной юбкой и длинным шлейфом.

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Стилисты актрисы дополнили ее образ колье от Tiffany & Co. Также для Джен сделали легкую укладку и макияж в естественных оттенках, подчеркнув натуральную красоту Энистон.

Наибольшей интригой церемонии вручения премий было то, выйдет ли актриса на красную дорожку вместе со своим бывшим мужем Брэдом Питтом. Добавим, что бывшая супружеская пара не пересекалась ни на каких мероприятиях со дня развода в 2005 году.

Питт на "Золотом глобусе" получил награду за роль второго плана в фильме "Однажды в ... Голливуде" (Once Upon a Time in ... Hollywood). Перед церемонией мужчина дал короткое интервью для Entertainment Tonight, где назвал Энистон своей подругой и сказал, что подойдет поздороваться к ней.

Дженніфер Еністон
Дженнифер Энистон / Getty Images

Дженніфер Еністон
Дженнифер Энистон / Getty Images

Дженніфер Еністон
Дженнифер Энистон / Getty Images

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости LifeStyle Голливуд Брэд Питт Золотой глобус Дженнифер Энистон LifeStyle
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