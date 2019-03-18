Черный лебедь возвращается: Натали Портман снялась в съемке, которая заставляет затаить дыхание

Голливудская актриса Натали Портман украсила обложку апрельского выпуска глянцевого журнала Vogue Australia и снялась в атмосферной фотосессии для него.

Натали Портман в фотосессии примерила наряды от Victoria Beckham, Zac Posen и Christian Dior. Автором снимков выступила фотограф Эмма Саммертон.

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Цвета и интерьер, который использовали в съемке, выглядит весьма драматично, а поза и наряд актрисы на обложке похожи на образ балерины.

Поэтому поклонники в сети вспомнили об одной из самых популярных работ Натали – фильм Даррена Аранофски "Черный лебедь", в котором Портман сыграла главную героиню Нину Сейерс. 37-летняя знаменитость для других фотографий примеряла также вуаль и брючные костюмы.



Натали Портман для Vogue Australia / Instagram / @natalieportmanvip



Натали Портман для Vogue Australia / Instagram / @natalieportmanvip



Натали Портман для Vogue Australia / Instagram / @natalieportmanvip



Натали Портман для Vogue Australia / Instagram / @natalieportmanvip



Натали Портман для Vogue Australia / Instagram / @natalieportmanvip



Натали Портман для Vogue Australia / Instagram / @natalieportmanvip



Натали Портман для Vogue Australia / Instagram / @natalieportmanvip